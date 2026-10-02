AB'den Yunanistan ve GKRY'ye Adalet Divanı şoku

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, atık depolama ve atık yönetimi kurallarına uymadıkları gerekçesiyle Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni (GKRY) AB Adalet Divanına sevk ettiğini bildirdi. Komisyon açıklamasında, Brüksel'in 2021'de atık depolama sahalarındaki eksiklikler ile gerekli atık yönetimi tesisleri oluşturmadığı için iki tarafa resmi yazı gönderdiği belirtildi. Açıklamada, Aralık 2024'te de gerekçeli görüşün iletildiği ancak eksikliklerin giderilmediği kaydedildi.

AB KOMİSYONU YUNANİSTAN VE GKRY'Yİ AB ADALET DİVANINA SEVK ETTİ

AB Komisyonu, atık depolama ve atık yönetimi kurallarına uymadıkları gerekçesiyle Yunanistan ve GKRY'yi AB Adalet Divanına sevk etti. Komisyon açıklamasında, Brüksel'in 2021'de atık depolama sahalarındaki eksikliklerin yanı sıra gerekli atık yönetimi tesisleri oluşturmadığı için Yunanistan ve GKRY'ye resmi yazı gönderdiği belirtildi. AB Komisyonunun Aralık 2024'te de gerekçeli görüşünü Yunanistan ve GKRY'ye ilettiği aktarıldı.

YUNANİSTAN'DA 81 ATIK DEPOSUNUN 66'SI AB YÖNETMELİKLERİNE UYGUN DEĞİL

Açıklamada, Yunanistan'daki 81 atık deposunun 66'sının AB yönetmeliklerine uygun olmadığı sonucuna varıldığı vurgulandı. GKRY'de üretilen atıkların yüzde 21'inin yönetmeliklere aykırı olarak ön işlemden geçirilmeksizin depolara gönderildiği ifade edildi. Yunanistan ve GKRY'deki atık işleme tesislerinin kapasitesinin kentsel atıkların işlenmesi için yetersiz kaldığı kaydedildi.

İKİ TARAFIN EKSİKLİKLERİ GİDERME ÇABALARI YETERSİZ BULUNDU

İki tarafın yetkililerinin söz konusu eksiklikleri gidermeye yönelik çabalarının yetersiz olduğu vurgulandı. Açıklamada, Yunanistan ve GKRY'nin yönetmeliklere aykırı davranışları nedeniyle AB Adalet Divanına sevk edildiği belirtildi. Komisyon açıklamasında, 2021'deki resmi yazı ve Aralık 2024'teki gerekçeli görüşe rağmen eksikliklerin sürdüğü kaydedildi.

AA