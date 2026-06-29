AB'den Türkiye'ye üst düzey ziyaret: Tarih belli oldu

AB Dış İlişkiler Servisi, Kaja Kallas'ın Türkiye ziyaretine ilişkin bir açıklama yayımladı. Yüksek Temsilci Kallas, Genişlemeden Sorumlu Komiser Marta Kos ve İçişleri ve Göçten Sorumlu Komiser Magnus Brunner ile birlikte 29-30 Haziran tarihlerinde Ankara'ya gelecek.

HEYET FİDAN İLE GÖRÜŞECEK

Kallas ve beraberindeki heyet, Türkiye ziyareti kapsamında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya gelecek. Bu ziyaret, Kallas'ın Türkiye'ye yapacağı ikinci resmi temas olacak.

NATO ZİRVESİ ÖNCESİ KRİTİK TEMAS

AB Dış İlişkiler Servisi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Avrupa Komisyonu Yüksek Temsilcisi/Başkan Yardımcısı Kaja Kallas, Genişlemeden Sorumlu Komiser Marta Kos ve İçişleri ve Göçten Sorumlu Komiser Magnus Brunner ile birlikte 29-30 Haziran tarihlerinde Türkiye'ye gidecek. Yüksek Temsilci ve Komisyon Üyeleri, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşecekler. Bu, Yüksek Temsilci'nin Türkiye'ye yapacağı ikinci resmi ziyaret olacak. Ziyaret, Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi (7-8 Temmuz) öncesinde gerçekleşecek. Ziyaret, AB-Türkiye ilişkilerini gözden geçirmek, giderek daha istikrarsız hale gelen jeopolitik ortamda ortak zorlukları tartışmak ve Türkiye'nin aday ülke ve NATO müttefiki olması nedeniyle işbirliği için ek yollar keşfetmek için bir fırsat olacaktır."