Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Dünya AB'den Türkiye'ye üst düzey ziyaret: Tarih belli oldu

AB'den Türkiye'ye üst düzey ziyaret: Tarih belli oldu

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, beraberindeki iki komiserle birlikte 29-30 Haziran tarihlerinde Türkiye'yi ziyaret edecek.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
AB'den Türkiye'ye üst düzey ziyaret: Tarih belli oldu

AB Dış İlişkiler Servisi, Kaja Kallas'ın Türkiye ziyaretine ilişkin bir açıklama yayımladı. Yüksek Temsilci Kallas, Genişlemeden Sorumlu Komiser Marta Kos ve İçişleri ve Göçten Sorumlu Komiser Magnus Brunner ile birlikte 29-30 Haziran tarihlerinde Ankara'ya gelecek.

HEYET FİDAN İLE GÖRÜŞECEK

Kallas ve beraberindeki heyet, Türkiye ziyareti kapsamında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya gelecek. Bu ziyaret, Kallas'ın Türkiye'ye yapacağı ikinci resmi temas olacak.

AB otomotiv devlerinden "Made in Europe" çağrısı! Türkiye ve Fas'ı dışarda bırakmak istiyorlarAB otomotiv devlerinden "Made in Europe" çağrısı! Türkiye ve Fas'ı dışarda bırakmak istiyorlar

NATO ZİRVESİ ÖNCESİ KRİTİK TEMAS

AB Dış İlişkiler Servisi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Avrupa Komisyonu Yüksek Temsilcisi/Başkan Yardımcısı Kaja Kallas, Genişlemeden Sorumlu Komiser Marta Kos ve İçişleri ve Göçten Sorumlu Komiser Magnus Brunner ile birlikte 29-30 Haziran tarihlerinde Türkiye'ye gidecek. Yüksek Temsilci ve Komisyon Üyeleri, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşecekler. Bu, Yüksek Temsilci'nin Türkiye'ye yapacağı ikinci resmi ziyaret olacak. Ziyaret, Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi (7-8 Temmuz) öncesinde gerçekleşecek. Ziyaret, AB-Türkiye ilişkilerini gözden geçirmek, giderek daha istikrarsız hale gelen jeopolitik ortamda ortak zorlukları tartışmak ve Türkiye'nin aday ülke ve NATO müttefiki olması nedeniyle işbirliği için ek yollar keşfetmek için bir fırsat olacaktır."

Kaynak: Halk TV Dış Haberler Servisi
Avrupa Birliği Türkiye Hakan Fidan
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro