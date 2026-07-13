AB'den Kıbrıs sorunu için yeni adım: Özel temsilci atanıyor

Avrupa Birliği, yıllardır çözüme kavuşamayan Kıbrıs sorununda daha aktif bir rol üstlenmeye hazırlanıyor. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Avrupa Komisyonu'nun Kıbrıs konusunda özel temsilci görevlendireceğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan von der Leyen, Guterres ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, Kıbrıs meselesinde son dönemde oluşan diplomatik atmosferin umut verici olduğunu ifade etti. Açıklamasında, Kıbrıs sorununun Birleşmiş Milletler çatısı altında, Avrupa Birliği'nin temel ilkeleri, değerleri ve hukuk sistemiyle uyumlu şekilde çözüme kavuşturulması yönündeki çabaların yeniden ivme kazandığını söyledi.

AB'NİN ROLÜ ARTACAK

Von der Leyen, mevcut diplomatik ortamın iyi değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Bu fırsat kaçırılmamalıdır. Önümüzdeki aylarda kaydedilecek ilerlemeyi sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

AB Komisyonu'nun sürece daha güçlü katkı sunmaya hazır olduğunu belirten von der Leyen, kurumun elindeki tüm teknik ve siyasi imkanları çözüm çabalarına destek vermek için kullanacağını kaydetti. Bu kapsamda, Komisyon'un Kıbrıs özel temsilcisini bir gün içinde resmen atayacağını açıklayan von der Leyen, AB'nin müzakere sürecindeki katılımını da artırmayı hedeflediğini dile getirdi.

DİPLOMATİK TRAFİK HIZLANIYOR

Kıbrıs basınında yer alan değerlendirmelerde ise Brüksel'in özel temsilci atama kararının, Avrupa Birliği'nin Kıbrıs dosyasında bugüne kıyasla daha görünür ve doğrudan bir rol üstlenmeye hazırlandığının işareti olduğu yorumları yapıldı.

Söz konusu adımın, Birleşmiş Milletler öncülüğünde yürütülen diplomatik sürece Avrupa Birliği'nin daha etkin şekilde dahil olmasının önünü açabileceği ve önümüzdeki dönemde müzakerelerde AB'nin ağırlığının daha fazla hissedilebileceği değerlendiriliyor. Böylece Kıbrıs sorununda uluslararası diplomasi trafiğinin yeni bir ivme kazanması bekleniyor.