AB'den dikkat çeken göç bilançosu: Geri gönderilenler arasında Türkler zirvede

Avrupa Birliği'nin (AB) istatistik kurumu Eurostat, 2025 yılında göç mevzuatının uygulanmasına ilişkin verilerini yayımladı. Açıklanan rakamlar, AB ülkelerinde düzensiz göç ve geri dönüş süreçlerinin önceki yıla kıyasla belirgin biçimde arttığını ortaya koyarken, Türkiye'ye ilişkin veriler de dikkat çekti.

491 BİN 950 KİŞİ AYRILMA KARARI VERDİ

Eurostat verilerine göre, 2025 yılında AB ülkelerinden ayrılması yönünde karar verilen üçüncü ülke vatandaşlarının sayısı 491 bin 950 oldu. Bu rakam, 2024'e göre yüzde 5,8'lik artış anlamına geliyor.

Listenin başında 45 bin 725 kişiyle Cezayir vatandaşları yer aldı. Cezayirlileri 29 bin 30 kişiyle Fas, 24 bin 780 kişiyle Türkiye ve 20 bin 55 kişiyle Suriye vatandaşları takip etti. Böylece Türk vatandaşları, hakkında AB topraklarından ayrılma kararı verilenler arasında üçüncü sırada yer aldı.

GERİ GÖNDERİLENLERDE TÜRKİYE ZİRVEDE

AB'nin kararlarının fiili dönüşlere yansıdığı tabloda ise Türkiye ilk sıraya çıktı. 2025 boyunca AB ülkelerinden üçüncü ülkelere toplam 135 bin 460 kişi geri gönderildi. Bu sayı 2024'teki 112 bin 40 kişiye kıyasla yüzde 20,9 arttı.

Geri gönderilenlerin vatandaşlıklarına bakıldığında 13 bin 405 kişiyle Türk vatandaşları ilk sırada yer aldı. Türkiye'yi 10 bin 475 kişiyle Gürcistan, 8 bin 370 kişiyle Suriye, 8 bin 20 kişiyle Arnavutluk ve 5 bin 725 kişiyle Rusya vatandaşları izledi.

Ancak Eurostat'ın kullandığı "geri gönderme" tanımı, bu kişilerin tamamının zorla sınır dışı edildiği anlamına gelmiyor. Kurumun verilerine göre 2025'te üçüncü ülkelere yapılan dönüşlerin yüzde 59,4'ü gönüllü, yüzde 40,6'sı ise zorunlu dönüşlerden oluştu.

Ayrıca geri dönüşlerin yüzde 76,3'ünün çeşitli destek programları kapsamında gerçekleştirildiği, yüzde 23,7'sinin ise destek almadan yapıldığı bildirildi.

EN FAZLA KARAR FRANSA'DAN GELDİ

Ülkeler bazında bakıldığında, hakkında ayrılma kararı verilen üçüncü ülke vatandaşlarının sayısında Fransa açık ara öne çıktı. Fransa 137 bin 550 kararla ilk sırada yer alırken, Almanya 55 bin 240, İspanya ise 53 bin 700 kararla takip etti.

Buna karşılık fiilen üçüncü ülkelere geri gönderilenlerin sayısında Almanya ilk sırada bulundu. Almanya'dan 29 bin 295 kişi AB dışındaki ülkelere gönderilirken, Fransa 14 bin 940, İsveç ise 11 bin 250 kişiyle sıralandı.

KARAR İLE FİİLİ DÖNÜŞ ARASINDA BÜYÜK FARK

Eurostat'ın verileri, AB'nin göç politikasında "ayrılma kararı" ile "fiili geri dönüş" arasındaki farkın da oldukça belirgin olduğunu gösteriyor. Bir kişi hakkında AB'den ayrılma kararı verilmesi, o kişinin aynı yıl içinde mutlaka ülkeyi terk ettiği anlamına gelmiyor.

Nitekim 2025'te 491 bin 950 kişi hakkında ayrılma kararı alınmasına karşın, AB dışındaki üçüncü ülkelere fiilen dönenlerin sayısı 135 bin 460'ta kaldı.

Eurostat verileri, AB ülkelerinin göç mevzuatının uygulanmasına ilişkin idari kayıtlara dayanıyor. İstatistikler; ülkelerin istatistik kurumları, içişleri bakanlıkları veya ilgili göç makamlarından alınan veriler üzerinden hazırlanıyor.