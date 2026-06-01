AB’de yeni dönem: Yolsuzlukla mücadele kuralları yürürlüğe girdi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, yolsuzlukla mücadeleyi daha etkin hale getiren yeni kuralların uygulamaya konulduğunu açıkladı.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Henna Virkkunen, yolsuzluğun hem demokrasiyi hem de toplumların güvenliğini tehdit ettiğini belirtti.

Dün itibarıyla yürürlüğe giren bu yeni kuralların hukukun üstünlüğünü koruma noktasında kritik bir rol oynayacağını ifade eden Virkkunen, yakın bir zamanda yeni bir Yolsuzlukla Mücadele Stratejisi de duyuracaklarını açıkladı.

KAMU KAYNAKLARINI ERİTİYOR

AB Komisyonunun Demokrasi, Adalet, Hukukun Üstünlüğü ve Tüketicinin Korunmasından Sorumlu üyesi Michael McGrath da yolsuzluğun olumsuz etkilerine dikkat çekti. Yolsuzluğun kamu kaynaklarını erittiğini, piyasadaki adil rekabet ortamını bozduğunu ve halkın demokratik kurumlara duyduğu güveni sarstığını aktaran McGrath, şu ifadeleri kullandı:

Bu yeni kurallarla, yolsuzluğu önleme, sorumluları daha etkili şekilde takip etme ve AB genelinde daha tutarlı yaklaşım sağlama yeteneğimizi güçlendiriyoruz.

SUÇLAR ORTAK TANIMLANDI, İŞBİRLİĞİ ARTIRILDI

Yürürlüğe giren yeni düzenleme kapsamında rüşvet, zimmete geçirme, adaleti engelleme ve görevi yasa dışı yollarla kullanma gibi yolsuzluk suçları tüm AB genelinde ortak standartlarda tanımlanıyor.

Yeni kurallarla birlikte üye ülkelerin yolsuzluğa karşı ulusal stratejiler üretmesi ve bu stratejileri belirli aralıklarla güncellemesi zorunlu kılınıyor.

Ayrıca üye devletlerin; Avrupa Yolsuzlukla Mücadele Ofisi (OLAF), Avrupa Kamu Savcılığı Ofisi (EPPO), Avrupa Polis Teşkilatı (Europol) ve Ceza Hukuku İşbirliği Ajansı (Eurojust) gibi AB kurumlarıyla olan ortak çalışması daha da güçlendirilecek.

Düzenlemenin, bilhassa birden fazla AB ülkesini kapsayan sınır ötesi yolsuzluk davalarında hukuki ve operasyonel eksiklikleri gidermesi amaçlanıyor.

TASARININ 3 YILLIK GEÇMİŞİ

Yolsuzlukla mücadeleye yönelik bu tasarının hazırlık süreci, AB Komisyonunun 3 Mayıs 2023 tarihindeki önerisiyle başlamıştı. Bu öneri üzerine yürütülen çalışmaların ardından AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu (AP), 2 Aralık 2025'te taslak metin üzerinde uzlaşı sağlamıştı.

Hazırlanan yasa tasarısı, son olarak 26 Mart'ta AP Genel Kurulu tarafından onaylanarak yasalaşma sürecini tamamlamıştı. (AA)