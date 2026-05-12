AB'de sınır dışı dalgası rekor kırdı! En çok Türk vatandaşları geri gönderildi

Avrupa Birliği’nin 2025 yılına ilişkin göç ve geri gönderme verileri, sınır dışı uygulamalarında dikkat çekici bir yükselişe işaret etti. Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat tarafından yayımlanan verilere göre, AB’nin dış sınırlarında geri çevrilen üçüncü ülke vatandaşlarının sayısı bir önceki yıla kıyasla arttı.

2024 yılında 123 bin 835 olarak kaydedilen geri çevrilme sayısı, 2025’te yüzde 7,1 yükselerek 132 bin 600’e ulaştı. Buna karşın, AB ülkelerinde yasa dışı şekilde bulunduğu tespit edilen kişi sayısında belirgin bir düşüş yaşandı. 2024’te 918 bin 525 olan sayı, 2025 yılında yüzde 21,7 azalarak 719 bin 395’e geriledi.

EN ÇOK GERİ GÖNDEREN ÜLKE ALMANYA

AB ülkeleri tarafından verilen “ülkeyi terk etme” talimatlarında ise artış görüldü. 2025 yılında üçüncü ülke vatandaşlarına yönelik sınır dışı kararları yüzde 5,8 yükselerek 491 bin 950’ye çıktı.

Sınır dışı kararlarının uygulanma oranında da yükseliş kaydedildi. 2024 yılında 112 bin 40 kişi üçüncü ülkelere gönderilirken, bu sayı 2025’te yüzde 20,9 artış göstererek 135 bin 460’a ulaştı.

En fazla geri gönderme işlemi yapan ülke 29 bin 295 kişiyle Almanya oldu. Almanya’yı 14 bin 940 kişiyle Fransa takip ederken, İsveç 11 bin 250 kişiyle üçüncü sırada yer aldı.

LİSTENİN BAŞINDA TÜRKİYE VAR

Uyruğa göre değerlendirildiğinde ise Türkiye vatandaşları listenin başında yer aldı. AB ülkelerinden geri gönderilen Türk vatandaşlarının sayısı 13 bin 405 olarak kaydedildi. Türkiye’yi 10 bin 475 kişiyle Gürcistan, 8 bin 370 kişiyle Suriye ve 8 bin 20 kişiyle Arnavutluk izledi.

Veriler, Avrupa Birliği’nin özellikle düzensiz göç ve sınır güvenliği politikalarında daha sıkı uygulamalara yöneldiğini ortaya koyarken, geri gönderme mekanizmalarının da önceki yıllara göre daha yoğun şekilde işletildiğini gösterdi.