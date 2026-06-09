ABD'den Paşinyan'a tebrik

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Ermenistan’da düzenlenen parlamento seçimlerinin ardından Başbakan Nikol Paşinyan’ı tebrik etti. Rubio, X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Paşinyan liderliğindeki Sivil Sözleşme Partisi’nin seçim başarısını tebrik etti.

RUBİO'DAN PAŞİNYAN'A TEBRİK MESAJI

Rubio, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“ABD, barışın sağlanması yolunda Başbakan Paşinyan ve Ermenistan’ın yanındadır. Güney Kafkasya ve ötesine barış, istikrar ve refah getirmek için birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz.”

SEÇİM SONUÇLARI

Ermenistan'da parlamento seçimlerinde oy sayım işlemi tamamlanırken, Başbakan Nikol Paşinyan'ın Sivil Sözleşme Partisi'nin 105 sandalyeden 61'ini elde ederek tek başına çoğunluğu sağladığı açıklanmıştı. Bu sonuç, Paşinyan'ın hükümeti kurma ve Azerbaycan’la barış anlaşması için olası anayasa değişikliğini yapacak meclis çoğunluğuna ulaşmasını sağladı.

(AA)