ABD'den Pasifik'te uyuşturucu operasyonu: 2 ölü

ABD Güney Saha Komutanlığı (SOUTHCOM), Doğu Pasifik açıklarında düzenlenen bir askeri operasyonla ilgili yeni bir açıklama yaptı. Komutanlık, 3 Haziran’da gerçekleştirilen harekâtta, yasa dışı faaliyetlerde bulunduğu iddia edilen bir teknenin hedef alındığını duyurdu.

ABD tarafı, söz konusu teknenin “terör bağlantılı yapılar tarafından işletildiğinin değerlendirildiğini” ve istihbarat verilerinin geminin uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerine karıştığını gösterdiğini ileri sürdü.

Operasyon sırasında tekneye müdahale edildiği, olayda iki kişinin yaşamını yitirdiği ve ABD güçleri açısından herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı bildirildi.

"YARGISIZ İNFAZ" ELEŞTİRİSİ

Son dönemde ABD donanmasının Karayipler ve Pasifik’te benzer gerekçelerle bazı tekneleri hedef alması, uluslararası çevrelerde tartışmaları büyüttü. Özellikle açık denizde yapılan bu tür saldırıların hukuki boyutu, “yargısız infaz” eleştirilerini de beraberinde getirdi.

Washington yönetimi ise operasyonların, uyuşturucu rotalarını kontrol eden örgütlere karşı “önleyici güvenlik adımları” kapsamında yürütüldüğünü savundu. (AA)