ABD'den Ortadoğu ülkeleri için seyahat uyarısı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Ortadoğu'da artan gerilimler ve bölgedeki güvenlik şartlarının hızla değişebilme ihtimali nedeniyle ABD vatandaşlarına yönelik bir seyahat uyarısı yayımladı.

Bakanlığın X resmi hesabından yapılan açıklamada, bölgedeki güvenlik ortamının karmaşıklığını koruduğu vurgulanarak, Ortadoğu'da bulunan veya bölgeye seyahat etmeyi planlayan ABD vatandaşlarına dikkatli olmaları çağrısında bulunuldu.

RİSK DURUMU İKİ AYRI KATEGORİDE ELE ALINDI

Yayımlanan uyarı metninde, bölge ülkeleri ve bölgeler taşıdıkları risk durumuna göre iki ayrı kategoride ele alındı.

Bu kapsamda Bahreyn, İsrail, Batı Şeria, Ürdün, Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri için "seyahati yeniden değerlendirin" anlamına gelen 3. seviye uyarısının korunduğu belirtildi. İran, Irak, Lübnan, Suriye, Gazze ve Yemen için ise "seyahat etmeyin" uyarısını ifade eden ve en yüksek risk derecesi olan 4. seviyenin geçerliliğini sürdürdüğü kaydedildi. (AA)