ABD'den nükleer iddiası: İran'ın uranyumu incelenecek

ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff, Amerikalı yasa koyuculara yaptığı özel brifingde, İran'ın nükleer programına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Witkoff, Tahran yönetiminin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile işbirliğine yönelik adımlarını detaylandırdı.

İRAN UAEA'YI NÜKLEER TESİSLERİNE DAVET EDECEK

Witkoff, brifingde yaptığı açıklamada, İran'ın UAEA temsilcilerini nükleer tesislerini izlemek üzere davet edeceğini belirtti. Bu adımın, İran'ın nükleer programına ilişkin uluslararası denetimin artırılması yönünde önemli bir gelişme olduğu değerlendiriliyor.

ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ URANYUMUN YERLERİ BELİRLENECEK

UAEA'nın, İran'daki zenginleştirilmiş uranyumun yerlerini tespit etmeye yönelik çalışmalara başlayacağını aktaran Witkoff, bu sürecin İran'ın nükleer faaliyetlerine ilişkin şeffaflığı artıracağını vurguladı.

MUTABAKAT ZAPTINDA YAN ANLAŞMA YOK

Witkoff ayrıca, ABD ile İran arasında imzalanan mutabakat zaptının herhangi bir yan anlaşma içermediğini, ancak Tahran ile UAEA arasında bu daveti kapsayan bir eşlik eden mektubun hazırlandığını sözlerine ekledi.

NE OLMUŞTU?

ABD ile İran arasında savaşın durdurulması ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören 14 maddelik mutabakat zaptı, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından dijital ortamda imzalanmıştı. Anlaşma kapsamında Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması ve ABD'nin İran limanlarına yönelik ablukasının kaldırılması kararlaştırılmıştı. Witkoff'un bu açıklaması, anlaşmanın uygulama sürecine ilişkin ilk somut adım olarak değerlendiriliyor.