ABD'den Netanyahu'yu kızdıracak adım! Rakipleriyle görüşme arayışı gündemde

ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında son dönemde yaşandığı öne sürülen görüş ayrılıkları uluslararası kamuoyunda tartışılmaya devam ederken, İsrail basınında dikkat çekici bir iddia gündeme geldi.

İsrail'in önde gelen televizyon kanallarından Kanal 12'nin haberine göre, Trump yönetimindeki bazı yetkililer, İsrail'de en geç ekim ayında yapılması beklenen genel seçimler öncesinde muhalefet liderleriyle gayriresmi temas kurmanın yollarını arıyor.

EN GÜÇLÜ RAKİPLERLE TEMAS

Haberde, ABD'li yetkililerin iletişim kurmak istediği isimlerin başında eski Başbakan Naftali Bennett ile eski Genelkurmay Başkanı ve muhalefetin önde gelen figürlerinden Gadi Eyzenkot'un bulunduğu belirtildi. Her iki ismin de yaklaşan seçimlerde başbakanlık için en güçlü adaylar arasında gösterildiği ifade edildi.

AŞIRI SAĞCI BAKANLAR TRUMP'I RAHATSIZ EDİYOR

Kanal 12'nin aktardığı bilgilere göre Washington'un bu girişiminin arkasında birden fazla neden bulunuyor. Trump yönetimindeki bazı çevrelerin, Netanyahu hükümetinde yer alan aşırı sağcı bakanlardan giderek daha fazla rahatsızlık duyduğu ve bu durumun iki ülke arasındaki ilişkilerde yeni soru işaretleri yarattığı öne sürüldü.

Ayrıca ABD'nin, İsrail hükümetinin Gazze politikaları nedeniyle uluslararası alanda yıpranan imajının diplomatik süreçleri zorlaştırdığını düşündüğü ve bundan duyduğu memnuniyetsizliği çeşitli kanallardan dile getirdiği kaydedildi.

İKTİDAR DEĞİŞİKLİĞİNE HAZIRLIK

Haberde dikkat çekilen bir diğer unsur ise Washington yönetiminin yaklaşan seçimlere ilişkin değerlendirmesi oldu. ABD'li bazı yetkililerin, Netanyahu'nun seçimleri kazanma ihtimalinin zayıfladığını ve mevcut başbakanın sandıktan mağlubiyetle çıkabileceğini öngördüğü ileri sürüldü. Bu nedenle Trump yönetiminin, olası bir iktidar değişikliğine hazırlık amacıyla İsrail muhalefetinin önde gelen isimleriyle şimdiden iletişim kanalları oluşturmaya çalıştığı iddia edildi.

Söz konusu iddialara ilişkin ne Beyaz Saray'dan ne de İsrail hükümetinden resmi bir açıklama yapılırken, haber İsrail siyasetinde seçim süreci yaklaşırken Washington-Tel Aviv hattındaki ilişkilerin geleceğine dair yeni tartışmaları beraberinde getirdi.