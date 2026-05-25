ABD'den müzakere sinyali: Bugün her şey değişebilir

ABD ile İran arasındaki uzun süredir devam eden diplomatik temaslarda hareketli saatler yaşanıyor. Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de gazetecilere konuşan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, görüşmelerin sürdüğünü ve gün içinde yeni bir gelişme yaşanabileceğini ifade etti.

Rubio, taraflar arasında bir gece önce önemli bir adım beklediklerini ancak bunun henüz gerçekleşmediğini belirterek, “Süreç devam ediyor, temaslar kopmuş değil” mesajı verdi.

HÜRMÜZ BOĞAZI AÇILIYOR MU?

Görüşmelerin merkezinde ise İran’ın nükleer programına ilişkin başlıklar ve stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı’nın yeniden uluslararası deniz trafiğine tam açılmasına yönelik öneriler bulunuyor. ABD tarafı, olası bir anlaşmanın yalnızca güvenlik değil, küresel enerji akışı açısından da kritik sonuçlar doğuracağını belirtti.

Rubio ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump’ın “zayıf ya da dengesiz bir anlaşmayı kabul etmeyeceğini” vurgulayarak, diplomatik sürecin her ihtimalinin dikkatle değerlendirildiğini söyledi.

DİPLOMASİ TRAFİĞİ HIZLANIYOR

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile yaptığı görüşmenin ardından konuşan Rubio, günün ilerleyen saatlerinde yeni açıklamalar veya gelişmelerin kamuoyuna yansıyabileceğini de sözlerine ekledi.

ABD tarafı, ilerleme kaydedildiğini ancak nihai anlaşmanın henüz şekillenmediğini belirterek sürecin “kritik bir eşikte” olduğuna işaret etti. Diplomasi trafiğinin önümüzdeki saatlerde daha da hızlanması bekleniyor.