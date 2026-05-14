ABD'den İran'la görüşme açıklaması: İlerleme kaydettik

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, İran ile devam eden müzakere sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

VANCE: “İLERLEME KAYDEDİYORUZ”

Vance, Başkan Trump’ın İran’dan gelen son teklifi reddetmesinin ardından, “Bu sabah hem Jared Kushner hem de Steve Witkoff ile telefonda görüştüm. Bence ilerleme kaydediyoruz. Temel soru, Başkan'ın kırmızı çizgisini karşılayacak kadar yeterli ilerleme kaydedip kaydetmediğimizdir” dedi. ABD Başkan Yardımcısı, kırmızı çizgilerinin oldukça net olduğunu vurgulayarak, “Başkan, İran'ın asla nükleer silaha sahip olamayacağı şekilde bir dizi koruma önlemi aldığımızdan emin olmalı” ifadesini kullandı.

ATEŞKES ‘YAŞAM DESTEĞİNE BAĞLI’

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce yaptığı açıklamada, İran’la ateşkesin “en zayıf anında” ve “yaşam destek ünitesine bağlı” durumda olduğunu söylemişti. İran pazar günü savaşı sona erdirmeye yönelik ABD önerisine verdiği yanıtı Pakistan’a iletmişti. Trump ise bu teklifi “kesinlikle kabul edilemez” ve “aptalca” olarak nitelendirmişti.

NÜKLEER KIRMIZI ÇİZGİ

Vance, İslamabad’daki görüşmelerde ve sonrasında bazı ilerlemeler kaydettiklerini ancak nükleer silah konusunda Tahran’ın istenen noktaya ulaşmadığını ifade etti. İran ile ABD arasında 8 Nisan’da Pakistan’ın arabuluculuğuyla yürürlüğe giren ateşkes, daha sonra Trump tarafından belirli bir süre sınırı olmaksızın uzatılmıştı.

