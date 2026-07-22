ABD'den İran'la görüşme açıklaması: Diyaloğa açığız

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, yaptığı açıklamada Tahran yönetiminin müzakere masasına ilişkin tutumunu eleştirdi. Rubio, ABD yönetiminin diyaloğa ve çatışmanın çözümüne açık olduğunu vurguladı.

RUBİO'DAN İRAN'A CİDDİYET UYARISI

Rubio, "Sorun şu ki İran müzakereler konusunda yeterince ciddi değil" ifadesini kullandı. Bakan, bu çerçevede İran'ın tutumunu yetersiz bulduklarını ve müzakerelerin ilerlemesi için daha somut adımlar beklediklerini belirtti.

ULUSLARARASI SU YOLU ABLUKASI TEHLİKELİ EMSAL

Rubio, uluslararası bir su yolunun abluka altına alınmasının, benzer eylemlerin dünyanın diğer bölgelerinde, özellikle Asya'da tekrarlanabileceği tehlikeli bir emsal oluşturduğunu söyledi.

GLOBAL EKONOMİ TEHDİT ALTINDA

Bakan, bu durumun küresel ekonomiyi, uluslararası ticaret yasalarını ve ticareti tehdit ettiğini, buna izin verilemeyeceğini sözlerine ekledi.