ABD’den İran’a açık uyarı! “Hürmüz’den geçişe ücret dayatılamaz”

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsveç’te düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde yaptığı açıklamalarda hem İran’la yürütülen diplomatik temaslara hem de yaklaşan NATO zirvesine ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi.

Rubio, Temmuz ayında Ankara’da yapılacak NATO Liderler Zirvesi’nin ittifak açısından kritik bir dönüm noktası olacağını ifade ederken, ABD Başkanı Donald Trump’ın bazı müttefik ülkelerin Ortadoğu politikalarından rahatsızlık duyduğunu söyledi. Buna rağmen Washington’ın NATO içindeki askeri koordinasyon ve işbirliğini sürdürmeye kararlı olduğunu vurguladı.

"POLONYA'YA YAPTIRIM CEZALANDIRICI BİR YAKLAŞIM DEĞİL"

ABD’nin küresel askeri yapılanmasını sürekli gözden geçirdiğini belirten Rubio, Polonya’ya yönelik yeni asker konuşlandırma planlarının da bu stratejinin bir parçası olduğunu kaydetti. Bunun “cezalandırıcı” bir yaklaşım olmadığını savunan Rubio, güvenlik dengelerinin yeniden değerlendirildiğini ifade etti.

Rubio "Bu, liderler düzeyinde görüşülmesi gereken bir konudur. Bu arada, iş birliğine devam ettiğimiz başka alanlar da var. Başkan'ın dün gece Polonya'ya asker konuşlandırma ile ilgili açıklamasını gördünüz. Bu açıklamada, ABD'nin kuvvet konuşlandırması açısından yerine getirmesi gereken küresel taahhütlerinin devam ettiği ve bu durumun sürekli olarak birliklerimizi nereye yerleştireceğimizi yeniden incelememizi gerektirdiği belirtildi. Bu cezalandırıcı bir şey değil, sadece devam eden bir durum ve tüm bu son raporlar ve gerilimler öncesinde de vardı. Dolayısıyla bu, bence çok olumlu ve verimli bir şekilde devam edecek bir süreç ve müttefiklerimizle işbirliği yaparak kararlar alabiliriz" açıklamasını yaptı.

"İRAN NÜKLEER SİLAHA SAHİP OLAMAZ"

İran’la sürdürülen müzakerelere de değinen ABD Dışişleri Bakanı, görüşmelerde “temkinli bir hareketlilik” yaşandığını belirtti. Sürecin henüz kırılgan olduğunu söyleyen Rubio, Washington yönetiminin temel yaklaşımının değişmediğinin altını çizdi. Rubio açıklamasında "İran'la müzakerelerin devam ettiğini aktaran Rubio, "Bu nedenle bugün İran meselesinin de konuşulacağını tahmin ediyorum. Biliyorum ki henüz çok erken ancak devam eden görüşmelerle ilgili haberleri bekliyoruz. Hafif bir ilerleme kaydedildi. Abartmak istemiyorum ama biraz hareketlilik oldu ve bu iyi bir şey. Temel prensipler aynı kalıyor. İran asla nükleer silaha sahip olamaz. Bu rejim asla nükleer silaha sahip olamaz ve bunu başarmak için zenginleştirme sorununu ele almamız gerekecek. Yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum sorununu ele almamız gerekecek" ifadelerini kullandı.

ANA GÜNDEM HÜRMÜZ BOĞAZI

Açıklamalarının en dikkat çeken bölümünde ise Hürmüz Boğazı gündemi vardı. İran’ın boğazdan geçen gemiler için ücretlendirme sistemi oluşturma ihtimalini değerlendiren Rubio, bunun "uluslararası hukuk açısından kabul edilemez" olduğunu söyledi.

Böyle bir uygulamanın yalnızca bölgesel değil küresel sonuçlar doğuracağını belirten Rubio, “Eğer bu model kabul görürse dünyanın başka bölgelerinde de benzer talepler ortaya çıkar” diyerek yeni bir deniz taşımacılığı krizine işaret etti.