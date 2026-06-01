ABD'den İran ablukası açıklaması: 123 gemiye müdahale ettik

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik uygulanan deniz ablukası kapsamında 31 Mayıs itibarıyla rotası değiştirilen ticari gemi sayısının 118'e ulaştığını duyurdu. Aynı açıklamada 5 geminin de devre dışı bırakıldığı belirtildi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, İran'a yönelik deniz ablukasına ilişkin son verileri kamuoyuyla paylaştı. Paylaşımda, 31 Mayıs itibarıyla İran limanlarına girmeye ya da bu limanlardan çıkmaya çalışan 118 ticari geminin rotasının değiştirildiği belirtildi.

5 GEMİ 'DEVREDIŞI' BIRAKILDI

Açıklamada ayrıca, abluka kapsamında 5 geminin de devre dışı bırakıldığı bilgisi yer aldı. CENTCOM'un paylaşımında, bu uygulamaların hangi gerekçelerle ve nasıl gerçekleştirildiğine dair ayrıntılı bilgi verilmedi.

ABD'DEN İRAN'A 13 NİSAN'DAN BERİ ABLUKA

ABD, İran'a yönelik mevcut deniz ablukasını 13 Nisan tarihinden bu yana sürdürüyor. Abluka kapsamında, İran'ın deniz yoluyla ticaretini kısıtlamayı hedefleyen ABD'nin, bugüne kadar çok sayıda geminin rotasını değiştirdiği ve bazı gemileri durdurduğu biliniyor. CENTCOM'un açıklaması, ablukanın devam ettiğini ve uygulamanın genişletildiğini gösteriyor.

