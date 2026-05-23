ABD'den Greencard için yeni şart: Geri dönmeden alınamayacak

ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri (USCIS) tarafından yapılan açıklamada, göçmenlik statüsünü ayarlayarak daimi ikamet (yeşil kart) almak isteyen yabancıların başvurularını genellikle ABD Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla ABD dışından yapmaları gerektiği bildirildi.

"OLAĞANÜSTÜ DURUMLAR" DIŞINDA BAŞVURU ÜLKEDEN YAPILACAK

Açıklamada, göçmenlik memurlarının statü ayarlama taleplerini yalnızca "olağanüstü durumlarda" onaylaması gerektiği ve vakaları ilgili faktörler ile bilgilere dayanarak bireysel olarak değerlendirmeleri gerektiği belirtildi. USCIS sözcüsü Zach Kahler, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yasaların orijinal amacına geri dönüyoruz. Bundan böyle, ABD'de geçici olarak bulunan ve yeşil kart almak isteyen bir yabancı, olağanüstü durumlar dışında başvuru yapmak için kendi ülkesine dönmek zorundadır."

YENİ KURAL ULUSLARARASI ÖĞRENCİ VE TURİSTLERİ DE KAPSIYOR

USCIS'e göre, uluslararası öğrenciler, geçici işçiler ve turistler gibi göçmen olmayanlar ABD'ye "kısa bir süre ve belirli bir amaç için" kabul ediliyor. Kahler, "Ziyaretleri, yeşil kart sürecinde ilk adım olarak işlev görmemelidir" dedi.

GÖÇMEN HAKLARI SAVUNUCULARINDAN ELEŞTİRİ

Göçmen hakları savunucuları ise bu politikayı eleştirdi. Yeni düzenlemenin aileleri ayırabileceği, başvuru sahipleri için yeni engeller oluşturabileceği ve bazı kişileri ülkelerinde uzun bekleme sürelerine veya tehlikelere maruz bırakabileceği uyarısında bulunuldu.