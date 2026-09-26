ABD'den Çin'e İran'a destek tepkisi: Kabul edilemez

ABD’nin Pekin Büyükelçisi David Perdue, CNBC’ye yaptığı açıklamalarda, Washington ve Pekin hatlarındaki diplomatik temasların detaylarına ilişkin kritik değerlendirmelerde bulundu. Perdue, Beyaz Saray’da gerçekleşen görüşmeler sırasında Başkan Donald Trump’ın Çin lideri Şi Cinping’e İran konusundaki hassasiyetlerini ve kırmızı çizgilerini açıkça aktardığını belirtti.

"DOĞRUDAN YA DA DOLAYLI HER TÜRLÜ DESTEK KABUL EDİLEMEZ"

ABD'nin bu konudaki tutumunun kararlı olduğunu vurgulayan Büyükelçi Perdue, "Haftalar önce kendilerine son derece net bir mesaj ilettik: İstihbarat, askerî teçhizat veya kritik parçalar dahil olmak üzere, doğrudan ya da dolaylı yoldan İran'a sağlayacakları her türlü yardım tamamen kabul edilemezdir" ifadelerini kullandı.

"BU MESAJ DEFALARCA TEKRARLANDI"

Trump’ın bu konudaki kararlılığının altını çizen Perdue, "Başkan Trump dün bu konuyu bir kez daha vurguladı. Bu, tekrar tekrar dile getirdiğimiz ve kararlılıkla arkasında durduğumuz bir mesajdır" diyerek Amerikan yönetiminin Pekin’e yönelik uyarılarını yeniledi.

KÜRESEL GÜVENLİK VE TİCARET DENGELERİ MASADA

Görüşmelerde iki ülke arasındaki ticari başlıkların yanı sıra Ortadoğu'daki bölgesel güvenlik ve jeopolitik dengeler de geniş yer buldu. ABD tarafı, Çin’in İran ile kurduğu askeri ve ekonomik temasların bölgesel istikrarsızlığı artırdığı yönündeki kaygılarını dile getirirken, Pekin yönetimiyle yürütülen diyaloglarda bu mesajın açık bir şekilde masada kalmaya devam edeceği belirtildi.