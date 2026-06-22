ABD'den anlaşma sonrası ilk açıklama: Büyük ilerleme sağladık

ABD ve İran heyetleri arasında İsviçre'de gerçekleştirilen kritik temasların ardından konuşan ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, müzakerelerde önemli mesafe kat edildiğini açıkladı. Görüşmelerin gece geç saatlere kadar sürdüğünü belirten Vance, tarafların nihai bir anlaşmaya ulaşabilmesi için gerekli zeminin büyük ölçüde oluşturulduğunu söyledi.

Müzakerelerin oldukça yoğun geçtiğini ifade eden Vance, "Dün çok iyi bir gündü. Hedeflediğimiz birçok konuda ilerleme kaydettik ve İran görüşmelerinde önemli katkılar sağlandı. Toplantılar gece saat 01.00'e kadar devam etti" dedi.

"MASADAN KALKMAKLA TEHDİT ETTİLER"

İran tarafının zaman zaman masadan ayrılma tehdidinde bulunduğunu da aktaran ABD Başkan Yardımcısı, buna rağmen görüşmelerin yapıcı şekilde sürdüğünü vurguladı. Vance, "Başarılı bir nihai anlaşmanın temellerini atmayı başardık. Burada oluşturulan çerçeve, bundan sonraki sürecin ilerlemesi açısından son derece önemli" ifadelerini kullandı.

Müzakerelerin yeni aşamasında teknik heyetlerin devreye gireceğini belirten Vance, kendisinin ABD'ye döneceğini ancak çalışmaların devam edeceğini söyledi. Nihai anlaşmayı bir eve benzeten Vance, İsviçre'deki görüşmelerin ise bu yapının temelini oluşturduğunu kaydetti.

"BOĞAZ AÇIK KALACAK"

Vance'in açıklamalarında öne çıkan başlıklardan biri de Hürmüz Boğazı oldu. Tarafların boğazın açık kalmasını sağlayacak bir mekanizma üzerinde uzlaştığını belirten ABD Başkan Yardımcısı, olası krizlerin büyümeden çözülebilmesi için doğrudan iletişim kanallarının oluşturulduğunu açıkladı.

Bu sistem sayesinde bölgede ortaya çıkabilecek yeni gerilimlerde tarafların doğrudan temas kurabileceğini söyleyen Vance, özellikle İsrail ve Hizbullah arasında yaşanabilecek olası çatışmaların kontrol altına alınabilmesi için koordinasyon mekanizmasının devreye sokulacağını ifade etti.

TRUMP'TAN İRAN'A AÇIK MESAJ

ABD Başkanı Donald Trump'ın tavrına da değinen Vance, İran heyetine açık mesaj verildiğini belirterek, "Yanlış veya gerçeği yansıtmayan açıklamalar yapıldığında Trump'ın buna tepki göstermemesini bekleyemezsiniz" dedi. Washington yönetiminin bu konuda taviz vermeyeceğini söyleyen Vance, buna rağmen diplomatik koordinasyonun sürdürülmesinin önemine dikkat çekti.

UAEA MÜFETTİŞLERİNE ONAY ÇIKTI

Görüşmelerden çıkan en somut sonuçlardan birinin nükleer denetimler konusunda yaşandığını açıklayan Vance, İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) müfettişlerinin yeniden ülkeye girişine onay verdiğini duyurdu.

Denetim sürecinin kısa süre içinde başlayabileceğini belirten ABD Başkan Yardımcısı, incelemelerin bu hafta içerisinde hatta gerekli hazırlıkların tamamlanması halinde aynı gün içinde başlatılabileceğini söyledi.

İsviçre'deki temasların ardından gözler şimdi teknik heyetlerin yürüteceği çalışmalara çevrilirken, tarafların önümüzdeki haftalarda kalıcı anlaşma için müzakereleri sürdürmesi bekleniyor.