ABD'deki CHP gönüllülerinden 'mutlak butlan' eylemi

ABD'deki CHP gönüllüleri, CHP kurultayına yönelik mutlak butlan kararı ve sonraki süreçte yaşananları protesto etmek için ülkenin farklı bölgelerinde eş zamanlı buluşmalar düzenledi.

Eylemler, Chicago, Los Angeles, Washington, New York, Boston ve Miami kentlerinde gerçekleşti.

"BİRLİKTE DAHA GÜÇLÜYÜZ"

Türk bayrakları ve pankartlarla ABD'nin dört bir yanında toplanan yurttaşlar, iktidara ve Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Protestocular, "Birlikte daha güçlüyüz", "Demokrasi için. Adalet için. Özgür bir gelecek için." ve "Sessiz kalma sesini duyur" sloganlarının bulunduğu pankartlar taşıdı.

BULUŞMALARDA AÇIKLAMALAR YAPILDI

Washington'daki eylemde Tuna Yıldız tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bu demokrasiye vurulan çok büyük bir darbedir. Bunu bütün vatandaşlar olarak bizlerin böyle görüp, ister muhalefet, ister iktidar kimi destekliyorsak destekleyelim; bugün yapılan bu hukuksuzluğa, bu demokrasi ayıbına karşı durmamız gerektiği için buradayız, en önemli şey burada, güçlü demokrasi şöyle olur: Bugün bize yapılana karşı durmak değil, aynı zamanda karşımızdakine yapılana karşı durmak yapılan demokrasisizliğe karşı durmakla mümkündür. O yüzden bence en önemli şey diğer siyasi partilerin liderlerine buradan seslenerek; bugün CHP'ye yapılan, yarın size de yapılabilir. CHP için, Türkiye için, hep birlikte demokrasi için el ele olmak gerekiyor. İster iktidar, ister hukuk kimse, bunun karşısında durmamız gerekiyor. Teşekkür ederim."

'CHP'NİN DEĞİL HEPİMİZİN MESELESİ'

Protestoya katılan başka bir yurttaş ise duruma şu ifadelerle tepki gösterdi:

"Hepimiz TV karşısında üzüntülü ve gözyaşları içinde haberleri takip ediyoruz. Arkadaşlar, bugünlerde yaşadıklarımız CHP'nin veya bir partinin meselesi değil. Bu hepimizin şu an.

Çünkü şu an hedef alınan Türkiye'deki yurttaşlarımızın seçme ve seçilme hakkı. Demokratik süreçlerin yargı eliyle geçersizleştirilmesine izin verilmesi, maalesef halkın sandıkta ortaya koyduğu iradenin yok sayılması anlamına geliyor.

Seçilmiş makamlar halkın kararı dışında şekilleniyor. Bu da demokrasinin temel ilkelerine, hepimiz biliyoruz ki çok ağır bir darbe.

Milyonlarca insanın oyuyla şekillenmiş siyasi idarenin masa başında tasfiye edilmesini hiçbirimiz kabul edemiyoruz. Bizler, idam kararıyla yargılanan ama çizgisini hiçbir şekilde değiştirmeyen bir liderin çocuklarıyız. Yaşadıklarımızdan hepimiz çok üzgünüz. Keşke olmasa.

Ama demokrasimize, halk iradesine ve seçme hakkımıza sahip çıkmak burada hepimizin vazifesi. Neticede son söz yine halkın olacak, buna hepimiz inanıyoruz.

Geldiğiniz için hepinize çok çok çok çok teşekkür ediyoruz. Bu biliyorsunuz bir CHP olayı değil, bir dernek olayı değil. Bizler buraya hepimiz vatan sevdalısı olarak geldik. Hepinize çok teşekkür ediyorum."

'AYRICALIK DEĞİL ADALET İSTİYORUZ'

Son olarak bir konuşma yapan başka bir vatandaş ise duruma yönelik şu ifadeleri kullandı:

"Bugün birçok insan hakkına ulaşmakta zorlanmaktadır. Emek karşılığını alamamakta ve mağduriyetler yeterince giderilememektedir.

Biz adaletsizliğe karşıyız, mutlak butana karşı olduğumuzu açıkça ifade ediyoruz. Halkın demokratik iradesiyle göreve gelmiş başkanlarımızın yanında olduğumuzu bir kez daha söylüyoruz.

Biz milletiz ve millet iradesine sahip çıkıyoruz. Çünkü Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir'.

Biz ayrıcalık değil, eşitlik, şeffaflık ve adalet istiyoruz."

Yetkililere çağrımız nettir. Bu adaletsizlik görmezden gelinmemeli ve gereken adımlar adil bir şekilde alınmalıdır.

Çünkü adalet bir gün herkes için geçerli olacaktır. Teşekkürler."