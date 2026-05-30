ABD'de siyaseti şekillendiren üç lobi

ABD’de Kasım 2026’da yapılacak ara seçimlerde Temsilciler Meclisi’nin 435 koltuğunun tamamı ile Senato’nun 100 koltuğundan 35’i yeniden seçilecek. Seçimler yaklaştıkça adaylar arasındaki kampanya yarışı kızışırken, süreci şekillendirmeye çalışan lobi çevrelerinden üçü adaylara akıttıkları parayla dikkati çekiyor.

Federal Seçim Komisyonu verilerine dayanan Axios analizine göre, yapay zekâ şirketleri, kripto para sektörü ve İsrail yanlısı gruplar Kongre ön seçimlerine milyonlarca dolar aktarıyor. Temsilciler Meclisi ön seçimlerinde en fazla harcama yapan ilk 12 dış grubun sekizini bu üç çevreyle bağlantılı siyasi gruplar oluşturuyor. Demokrat ve Cumhuriyetçi büyük siyasi örgütler yarışlarda genellikle geri planda kalırken, büyük para gücüne sahip bu aktörler adayları belirleyecek bir pozisyona gelmiş durumda.

LOBİ YAPILARININ EN ÇOK HARCAMA YAPAN AKTÖRLERİ VE BÜTÇELERİ

Harcamaların başında kripto para destekli Protect Progress yer alıyor. Grup, yaklaşık 15.8 milyon dolarla çok sayıda Demokrat Parti ön seçiminde en büyük harcama yapan yapı oldu.

Ülkedeki en büyük İsrail lobisi olan AIPAC bağlantılı United Democracy Project 11.6 milyon dolar harcarken, yine AIPAC çizgisindeki Elect Chicago Women iki aday için 9.8 milyon dolar ayırdı. Yapay zekâ yanlısı Leading the Future’ın Demokrat kolu Think Big ise 8.2 milyon dolarlık harcamaya ulaştı.

SEÇİM YARIŞLARINA DOĞRUDAN FİNANSAL MÜDAHALE

Bu para yalnızca genel siyasi hava yaratmak için kullanılmadı, doğrudan adaylar arasındaki yarışların içine girdi. İsrail yanlısı gruplar, Kentucky eyaletinde Cumhuriyetçi Temsilci Thomas Massie’ye karşı yaklaşık 8 milyon dolar harcadı.

Kripto para eksenli Protect Progress ise Teksas'ta yaklaşık 5 milyon dolar harcayarak uzun süredir görev yapan Demokrat Al Green’e karşı Christian Menefee’yi destekledi.

YAPAY ZEKA DÜZENLEMELERİNİ SAVUNAN ADAYLAR HEDEFTE

Yapay zekâ cephesinde de benzer bir tablo görülüyor. Think Big grubu, Illinois’te bazı adayları desteklerken, New York’ta yapay zekâ düzenlemelerini savunan aday Alex Bores’i hedef aldı.

Axios’un değerlendirmesine göre bu gruplar, ön seçimlerde kendi adaylarını öne çıkarmayı büyük ölçüde başarırken, Amerikan siyasetinde son yıllarda daha tartışmalı bir hale gelen AIPAC’in başarısı daha sınırlı kaldı.