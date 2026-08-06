ABD'de silahlı saldırı alarmı! En az 3 ölü
ABD'de Kuzey Karolina'nın Prospect Hill kasabasında meydana gelen silahlı saldırıda üç kişi hayatını kaybetti, en az bir kişi hastaneye kaldırıldı. Caswell County Şerif Ofisi olayı "aile içi bir olay" olarak nitelendirdi.
Caswell County Şerif Ofisi, Kuzey Karolina'nın Prospect Hill bölgesinde meydana gelen olaya ilişkin açıklamada bulundu.
İLK BELİRLEMEYE GÖRE BİRDEN FAZLA KİŞİ VURULDU
Olay yerine ulaşan şerif yardımcıları, birden fazla kişinin vurulduğunu tespit etti. North Carolina Eyalet Soruşturma Bürosu (SBI), Caswell County Şerif Ofisi'nin "Prospect Hill, Brooks Road'da sabah saatlerinde meydana gelen toplu silahlı saldırı" ile ilgili yardım talebinde bulunduğunu duyurdu.
3 KİŞİ ÖLDÜ 1 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
Yetkililer, olayda dört kişinin vurulduğunu, bunlardan üçünün hayatını kaybettiğini, hayatını kaybedenler arasında saldırganın da bulunduğunu açıkladı. Yaralanan bir kişi ise Duke Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Caswell County yetkilileri, olayın izole bir vaka olduğunu ve halka yönelik herhangi bir tehdit bulunmadığını belirtti.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Caswell County Şerif Ofisi, North Carolina Eyalet Soruşturma Bürosu, eyalet polisi, Prospect Hill İtfaiyesi ve diğer acil durum ekipleri olay yerinde delil toplama ve görgü tanığı ifadeleri alma çalışmalarını sürdürüyor. Şerif Ofisi, olayın soruşturmasının devam ettiğini ve kamuoyuna yeni bilgilerin ilerleyen saatlerde paylaşılacağını bildirdi.