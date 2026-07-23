ABD'de polis kurşunları bir can daha aldı, sokaklar ayağa kalktı!

ABD'nin Wisconsin eyaletine bağlı Madison kentinde, polis müdahalesi sırasında yaşanan ölüm ülke genelinde yeni bir polis şiddeti tartışmasını beraberinde getirdi. Park halindeki araçlardan hırsızlık yapıldığı yönündeki ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, olay yerinden bisikletle kaçan şüpheliyi yaklaşık yarım saat süren takibin ardından yakaladı.

Madison Emniyet Müdürü John Patterson'ın verdiği bilgiye göre, yakalama işlemi sırasında şüpheli ile polisler arasında fiziksel arbede yaşandı. Patterson, arbede sırasında şüphelinin bıçak çıkardığını, silahını kullanan polis memurunun bu sırada bıçakla yaralandığını açıkladı. Olay sırasında görevli bir başka polis memurunun da yaralandığı belirtildi.

YAKIN MESAFEDEN ÜÇ EL ATEŞ EDİLDİ

Emniyet yetkilileri, şüpheliyi etkisiz hale getirmek amacıyla önce elektroşok silahı kullanılmaya çalışıldığını ancak cihazın henüz belirlenemeyen bir nedenle çalışmadığını ifade etti. Bunun ardından bir polis memurunun şüpheliye başına yakın mesafeden üç el ateş ettiği, ağır yaralanan kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiği bildirildi.

Hayatını kaybeden kişinin 30'lu yaşlarda bir erkek olduğu açıklanırken, Emniyet Müdürü Patterson kimlik ve ırk bilgisine ilişkin ayrıntı paylaşmadı. Olayın ardından Wisconsin Adalet Bakanlığı Ceza Soruşturma Birimi tarafından bağımsız soruşturma başlatıldığı duyuruldu. Soruşturma sürecinde olaya müdahale eden dört polis memuru da idari izne çıkarıldı.

YÜZLERCE KİŞİ SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Sosyal medyada hızla yayılan olay anı görüntülerine de değinen Patterson, videoların yalnızca tek bir açıdan çekildiğini ve yaşananların tamamını yansıtmadığını savunarak kamuoyunu soruşturmanın sonucunu beklemeye çağırdı. Silahını kullanan memurun teşkilatta uzun yıllardır görev yapan deneyimli bir polis olduğunu belirten Patterson, ateş açılmasının memurun bıçakla yaralanmasının ardından gerçekleştiğini söyledi.

Olayın görüntülerinin internette yayılmasının ardından Madison'da yüzlerce kişi sokaklara çıktı. Göstericiler, Eyalet Meclis Binası önünde toplanarak polis müdahalesini protesto etti ve olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasını talep etti. Bağımsız soruşturmanın sonucunun, kamuoyunda büyük yankı uyandıran olayın nasıl gerçekleştiğine ilişkin tartışmalara açıklık getirmesi bekleniyor.