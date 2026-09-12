ABD’de Müslümanlar hakkında 4 milyondan fazla verinin toplandığı arşiv ortaya çıktı

ABD’de faaliyet gösteren Orta Doğu Forumu’nun (MEF), yaklaşık 20 yıl boyunca ülkedeki Müslüman toplum hakkında kapsamlı bir veri tabanı oluşturduğu ortaya çıktı.

Huffington Post’un yayımladığı rapora göre, 1994’te kurulan tartışmalı düşünce kuruluşu, yıllar boyunca Müslüman Amerikalılar ve Müslüman kuruluşlar hakkında geniş çaplı veri topladı.

MİLYONLARCA VERİ TOPLANDI

Yaklaşık 20 yıl boyunca oluşturulan arşivde 4 milyondan fazla verinin bulunduğu belirtildi.

Veriler arasında kişilerin kimlik bilgileri, sosyal medya hesapları ve vergi bilgileri ile cami, okul, işletme ve diğer kuruluşlara ilişkin ayrıntıların yer aldığı aktarıldı.

Arşivde ayrıca Müslümanlarla yakın ilişki içinde olan kişi ve gruplara ait bilgilerin de bulunduğu ifade edildi.

MEF ARŞİVİN VARLIĞINI KABUL ETTİ

Huffington Post’un veri tabanıyla ilgili MEF’e sorular yöneltmesinin ve konu hakkında haber hazırladığını bildirmesinin ardından kuruluşun arşivin varlığını kabul ettiği aktarıldı.

MEF, arşivdeki bilgilere akademisyen, gazeteci ve diğer araştırmacıların erişim talebinde bulunabileceğini açıkladı.

MEF Direktörü Gregg Roman ise kuruluşun arşivi yıl sonuna doğru kamuoyuna açıklamayı zaten planladığını belirterek, bilgilerin daha erken ortaya çıkmasından rahatsız olmadıklarını savundu.

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINDAN TEPKİ

Sivil haklar örgütleri ise MEF’in faaliyetlerine tepki gösterdi. Örgütler, kuruluşun çalışmalarının Müslüman karşıtlığına hizmet ettiğini ve Müslümanlar hakkında yanlış bilgiler yaymaya çalıştığını savundu. (AA)