Halk TV Dünya ABD'de Çin adına casusluk yaptığını kabul eden belediye başkanı istifa etti

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde Çin hükümeti adına casusluk yaptığı iddia edilen Arcadia Belediye Başkanı Eileen Wang, suçlamaları kabul ederek görevinden istifa etti.

ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Los Angeles şehrinde bir belediye başkanı, Çin hükümeti adına yasa dışı ajanlık yapmaktan suçlu bulunmayı kabul etti ve görevinden istifa etti.

Güney Kaliforniya'daki Arcadia şehrinin Belediye Başkanı Eileen Wang, nisan ayında ABD'de yabancı bir hükümetin yasa dışı ajanı olarak hareket etmekle suçlanmıştı.

CASUSLUK SUÇLAMALARINI KABUL ETTİ

CNN'de yer alan habere göre Wang; yasaların gerektirdiği şekilde ABD hükümetine önceden bildirimde bulunmaksızın, Pekin lehine makaleler paylaşmak gibi Çinli yetkililerin taleplerini yerine getirmekle suçlanıyordu.

Federal yetkililer; Wang'ın, federal hapishanede maksimum 10 yıl hapis cezası öngören ağır suçu kabul etmeye razı olduğunu belirtti.

58 yaşındaki Arcadia Belediye Başkanı Wang, Kasım 2022'de, belediye başkanının rotasyon usulüyle belirlendiği beş kişilik şehir konseyine seçilmişti.

