ABD "ya iyi anlaşma ya hiç" dedi, gözler birkaç güne çevrildi

ABD ile İran arasında aylardır süren gerilimli diplomasi trafiğinde dikkat çeken bir eşik daha aşıldı. Hindistan’da düzenlenen Quad Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında konuşan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, tarafların olası anlaşmanın çerçevesi konusunda önemli ölçüde uzlaştığını söyledi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Rubio, özellikle deniz ticareti açısından kritik önemdeki boğazların yeniden serbest geçişe açılmasının Washington için vazgeçilmez olduğunu belirtti. Rubio, “Boğazların herhangi bir ücret veya engel olmaksızın uluslararası kullanıma açılması gerekiyor. Bu, anlaşma sağlandığı anda yürürlüğe girmeli” ifadelerini kullandı.

DİPLOMATİK TEMASLAR HIZ KAZANDI

ABD Başkanı Donald Trump’ın son günlerde bölge liderleriyle yaptığı temasların sürece ivme kazandırdığını söyleyen Rubio, “Ön taslağın nasıl şekillenmesi gerektiği konusunda güçlü bir uyum oluştuğunu düşünüyorum” dedi.

Ancak Rubio, taraflar arasında hâlâ çözülmesi gereken başlıklar bulunduğunu da vurguladı. Metindeki bazı kritik anlaşmazlıkların birkaç gün içinde ele alınacağını belirten ABD’li Bakan, “Bir anlaşma olacaksa sağlam ve uygulanabilir bir anlaşma olacak. Aksi halde hiç olmayacak” diye konuştu.

Rubio’nun açıklamaları, İran ile Batı arasında uzun süredir devam eden nükleer ve bölgesel güvenlik krizinde diplomatik çözüm ihtimalinin yeniden güç kazandığı şeklinde değerlendirildi.

YENİ İŞ BİRLİKLERİ AÇIKLANDI

Öte yandan Rubio, Quad toplantısında dikkat çeken başka bir adımı daha duyurdu. ABD, Avustralya, Hindistan ve Japonya’dan oluşan Quad ülkelerinin, Hint-Pasifik bölgesindeki deniz hareketliliğini daha yakından takip etmek amacıyla “Hint-Pasifik Deniz Gözetleme İşbirliği Girişimi”ni başlattığını açıkladı.

2007’de kurulan ve zamanla stratejik güvenlik platformuna dönüşen Quad, özellikle Çin’in bölgedeki etkisini dengelemeyi amaçlayan en önemli uluslararası oluşumlardan biri olarak görülüyor. Gayriresmi bir güvenlik forumu olarak başlayan yapı, son yıllarda savunma, teknoloji ve deniz güvenliği alanlarında daha koordineli adımlar atıyor.