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Halk TV Dünya ABD vizesinde yeni dönem: Parayı ödeyen randevu alacak

ABD vizesinde yeni dönem: Parayı ödeyen randevu alacak

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın, belirli büyükelçilik ve konsolosluklarda iş veya turistik vize başvurusunda bulunanlar için ilave 750 dolar ödenmesi karşılığında hızlandırılmış randevu programı başlatacağı iddia edildi.

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ABD vizesinde yeni dönem: Parayı ödeyen randevu alacak
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Associated Press (AP) ajansının ulaştığı belgelere ve bir bakanlık yetkilisinin açıklamalarına dayandırdığı habere göre, ABD Dışişleri Bakanlığı vize başvurularına ilişkin yeni bir pilot program hazırladı. Programın bu hafta içinde duyurulması bekleniyor.

Pilot programın 1 Temmuz ile 31 Aralık tarihleri arasında yürütülmesi planlanırken, ek ödemenin vizenin garanti edildiği anlamına gelmediği belirtildi.

750 DOLAR KARŞILIĞINDA 10 GÜNDE RANDEVU

Program kapsamında, iş veya turizm amacıyla vize başvurusunda bulunanların, ilk etaptaki ücrete ek olarak 750 dolar ödemeleri durumunda 10 gün içerisinde hızlandırılmış randevu hizmetinden yararlanabileceği öne sürüldü. Pilot programın 1 Temmuz ile 31 Aralık arasında belirli büyükelçilik ve konsolosluklarda yürütüleceği iddia edildi.

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VİZE GARANTİSİ YOK

ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, bu 750 dolarlık ödemenin tercihe bağlı bir ek hizmet olacağını ve ödeyenlere vizenin mutlaka verileceği anlamına gelmediğini ifade etti. Programın, başvuru yoğunluğu yaşanan bazı dış temsilciliklerde bekleme sürelerini azaltmayı hedeflediği belirtildi.

(AA)

Kaynak: Halk TV Dış Haberler Servisi
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