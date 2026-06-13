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ABD Venezuela'da çete lideri öldürdü: Trump duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela merkezli Tren de Aragua çetesinin lideri Hector Guerrero Flores'in, Venezuela yönetiminin koordinasyonuyla düzenlenen bir hava saldırısında öldürüldüğünü duyurdu.

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ABD Venezuela'da çete lideri öldürdü: Trump duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela kökenli suç örgütü Tren de Aragua'nın liderinin öldürüldüğünü açıkladı. Operasyonun Venezuela hükümetiyle koordineli şekilde gerçekleştirildiğini belirten Trump, çete lideri Hector Guerrero Flores'in ABD ordusunun düzenlediği bir hava saldırısında hedef alındığını duyurdu.

TRUMP'TAN OPERASYON AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD ordusunun düzenlediği bir hava saldırısında "Nino Guerrero" takma adlı Hector Guerrero Flores'in öldürüldüğünü belirtti. Trump, bu saldırının Venezuelalı yetkililerce koordineli şekilde düzenlendiğini ifade etti.

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ÇETE YABANCI TERÖR ÖRGÜTLERİ LİSTESİNDEYDİ

Trump, göreve geldikten kısa bir süre sonra aralarında Tren de Aragua'nın da yer aldığı bazı çeteleri yabancı terör örgütleri listesine eklemişti. Bu açıklama, ABD'nin Venezuela topraklarında düzenlediği bir operasyonu doğrulayan ilk resmi açıklama oldu.

Kaynak: Halk TV Dış Haberler Servisi
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