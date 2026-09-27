ABD üssü yanındaki köy patlayıcı şüphesiyle tahliye edildi

İngiltere'nin Gloucestershire bölgesinde yer alan ve ABD askeri uçaklarının operasyonlarında kullanılan Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait RAF Fairford Üssü'nün bitişiğindeki Whelford köyü güne tahliye kararıyla başladı.

Gloucestershire Polisinden yapılan resmi açıklamaya göre, bölgede ilan edilen acil durum kapsamında köydeki bazı evler tamamen boşaltıldı. Evlerinden tahliye edilen yurttaşlar, bölgede bulunan bir spor salonuna yerleştirildi. Yetkililer olayın kontrol altında olduğunu duyursa da köyün geniş bir güvenlik kordonu altında tutulmaya devam edeceğini bildirdi.

"PATLAYICILAR YASASI" KAPSAMINDA GÖZALTILAR VE ASKERİ MÜDAHALE

Acil durum kararının arka planında patlayıcı şüphesi yer alıyor. Emniyet birimleri, bu sabah saatlerinde "Patlayıcılar Yasası'nı ihlal" suçlamasıyla bir grup erkeği gözaltına aldı.

Gözaltı işlemlerinin ardından İngiltere ordusuna bağlı bomba imha ekipleri bölgeye intikal ederek şüpheli görülen bazı araçları incelemeye aldı. Bölgedeki riskin boyutu nedeniyle İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetlerine (NHS) bağlı Tehlikeli Bölge Müdahale Ekibi de üssün bitişiğindeki köye sevk edilerek teyakkuza geçirildi.

HÜKÜMETİN "SAVUNMA" SAVUNMASI VE UZMANLARIN SALDIRI TESPİTİ

Tahliyenin yaşandığı Fairford Üssü, Orta Doğu'daki askeri hareketliliğin merkezinde bulunuyor. ABD ordusuna ait savaş uçakları, İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik askeri saldırılarını başlattığı 28 Şubat tarihinden bu yana söz konusu üssü aktif olarak kullanıyor.

İngiltere hükümeti bu üssün ABD tarafından yalnızca "savunma amaçlı" kullanıldığını ileri sürüyor. Ancak başta saygın düşünce kuruluşu Chatham House olmak üzere bağımsız analistler ve askeri uzmanlar, Londra yönetiminin resmi söyleminin aksine, üssün doğrudan saldırı amaçlı askeri operasyonlar için de kullanıldığını verilerle ortaya koyuyor.