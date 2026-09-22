ABD Tahran'a karşı çağrı yapmıştı: THY İran uçuşlarını durdurdu

Türk Hava Yolları'nın bir temsilcisi, Iran International'a yaptığı açıklamada şirketin İran'a tüm uçuşlarını en az Mart 2027'ye kadar askıya aldığını bildirdi. Temsilci telefonla yaptığı açıklamada, havayolunun şu anda mart öncesi için İran'a planlanmış bir seferi bulunmadığını ve o dönemde bile uçuşların yeniden başlayacağının garanti edilemeyeceğini belirtti.

ABD'DEN İRAN HAVAYOLLARINA BASKI

Askıya alma kararı, Washington'ın İran havacılık sektörüne yönelik baskısını artırdığı döneme denk geliyor. ABD, İran havayollarını ve onların operasyonlarını desteklemekle suçlanan yabancı şirketleri hedef alıyor.

23 EYLÜL UYARISI

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent pazartesi günü, kapsamlı ABD yaptırımları kapsamında İran havayollarının 23 Eylül'den itibaren uluslararası operasyonlardan fiilen çıkarılacağını söyledi. Bessent, yaptırım uygulanan İranlı taşıyıcılara hizmet veren havalimanları ve şirketlerin de ABD yaptırımlarıyla karşılaşabileceği uyarısında bulundu.