ABD Savunma Bakanlığı'nda tartışmalı karar: Basın ofisi gazetecilere kapatıldı

ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon), medya mensuplarının kurum içindeki hareket alanını daraltan yeni bir uygulamayı yürürlüğe koyduğu iddiası Washington'da gündem yarattı. Konuya ilişkin bilgi sahibi kaynakların aktardığına göre, gazetecilerin daha önce serbest şekilde erişebildiği basın ofisi bölümü artık kontrollü alan statüsüne alındı.

Amerikan basınından Washington Post'ta yer alan habere göre, uygulama geçtiğimiz hafta hayata geçirildi. Yeni düzenlemeyle birlikte gazetecilerin, Pentagon bünyesindeki halkla ilişkiler ve basın birimlerinin bulunduğu ofislere doğrudan giriş yapmalarına izin verilmeyecek.

PENTAGON DOĞRULADI

Geçmiş yıllarda basın mensupları, herhangi bir refakatçi eşliğine ihtiyaç duymadan söz konusu bölümlere ulaşabiliyor, yetkililerle doğrudan temas kurabiliyordu. Ancak yeni uygulamanın bu geleneği sona erdirdiği ve medya ile kurum arasındaki fiziksel erişimi önemli ölçüde sınırladığı belirtildi.

Pentagon Basın Sözcüsü Vekili Joel Valdez de konuya ilişkin açıklamasında, gazetecilerin artık ilgili ofis alanlarına doğrudan giriş yapamayacağını doğruladı. Valdez, Savunma Bakanı'nın iletişim ekibi ve basın sözcülüğü birimiyle görüşmek isteyenlerin önceden randevu alması gerektiğini ifade etti.

PENTAGON İLE MEDYA ARASINDAKİ SAVAŞ SÜRÜYOR

Karar, Pentagon ile medya kuruluşları arasında süregelen hukuki anlaşmazlıkların gölgesinde geldi. Özellikle Savunma Bakanı Pete Hegseth döneminde getirilen bazı erişim kısıtlamaları, basın kuruluşlarının tepkisine neden olmuştu.

Mart ayında bir federal yargıç, New York Times'ın açtığı dava kapsamında bazı erişim engellerinin kaldırılması yönünde karar vermişti. Ancak Başkan Donald Trump yönetimi söz konusu karara itiraz ederek süreci üst mahkemeye taşımıştı.

BASIN İLİŞKİLERİNDE KONTROLLÜ DÖNEM

Öte yandan New York Times, mayıs ayında açtığı yeni davada Pentagon içinde görev yapan gazetecilere refakatçi zorunluluğu getirilmesine karşı çıktı. Gazete, uygulamanın haber toplama faaliyetlerini zorlaştırdığını ve basının kamu yararına bilgi edinme görevini olumsuz etkilediğini savundu.

Son düzenleme, Pentagon'un basınla ilişkilerinde daha kontrollü bir döneme geçildiği yorumlarına neden olurken, uygulamanın devam eden dava süreçlerinde de önemli bir tartışma başlığı olması bekleniyor.