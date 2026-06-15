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Halk TV Dünya ABD ordusundan Ortadoğu'dan çekilme açıklaması

ABD ordusundan Ortadoğu'dan çekilme açıklaması

Üst düzey ABD'li bir yetkili, İran'la varılan mutabakat zaptının ardından başlaması beklenen 60 günlük müzakere sürecinde Amerikan ordusunun Ortadoğu'da kalmaya devam edeceğini belirtti.

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ABD ordusundan Ortadoğu'dan çekilme açıklaması

Üst düzey ABD'li bir yetkili, düzenlediği telekonferansta ABD ile İran arasında varılan mutabakata ilişkin detayları basın mensuplarıyla paylaştı. Yetkili, ABD ile İran arasında varılan mutabakat zaptının cuma günü imzalanmasının ardından başlaması beklenen 60 günlük müzakere sürecinde Amerikan ordusuna ait unsurların Ortadoğu'da kalmaya devam edeceğini açıkladı.

MÜZAKERELERDE OLUMLU İLERLEME HALİNDE ASKERİ VARLIK AZALTILABİLİR

Yetkili, ancak müzakerelerde olumlu yönde ilerleme görülmesinin ardından bölgedeki askeri varlıklarını azaltmaya başlayacaklarını kaydederek, o zamana kadar ilgili birliklerin mevcut görev yerlerinde kalacaklarını söyledi. ABD'li yetkili, "İranlıların bize nükleer programlarından vazgeçtikleri konusunda yapacaklarını söyledikleri şeyleri yaptıklarını görmek istiyoruz. Bu mutabakat, nihai bir anlaşmaya varılması halinde bölgedeki askeri güçlerin azaltılmasını öngörüyor" değerlendirmesini yaptı.

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BÖLGEDE 50 BİN AMERİKAN ASKERİ KONUŞLU

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığına (CENTCOM) bağlı yaklaşık 50 bin Amerikan askerinin Ortadoğu'da görev yaptığı açıklanmıştı. Söz konusu askeri konuşlanma kapsamında üç uçak gemisi ve 200'den fazla uçak bölgede bulunurken, donanmaya ait çok sayıda farklı askeri birlik de görev yapıyor.

(AA)

Kaynak: Halk TV Dış Haberler Servisi
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