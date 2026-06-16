ABD ordusuna ait uçak düşmüştü: Mürettebatın tamamı öldü

ABD Hava Kuvvetleri'ne ait bir B-52 Stratofortress bombardıman uçağı, Kaliforniya'daki Edwards Hava Üssü'nde kalkıştan kısa süre sonra düştü. Kaza, uçağın radar sistemlerini yükseltme programını desteklemek amacıyla gerçekleştirilen rutin bir test görevi sırasında meydana geldi.

Yaşanan kazanın ardından ABD ordusunun ilk bulgularına göre 8 kişinin öldüğü tahmin ediliyordu. Yapılan açıklamayla bu durum da resmen açıklanmış oldu.

SEKİZ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

ABD Hava Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, uçakta bulunan sekiz mürettebatın tamamının kazada öldüğü belirtildi. Ölenler arasında sivil hükümet çalışanları, müteahhitler ve askeri personelin yer aldığı ifade edildi. Boeing şirketi ise ölenlerden ikisinin kendi çalışanları olduğunu açıkladı.

SORUŞTURMA VE OPERASYON DURDURMASI

Kazanın koşullarının araştırıldığı ve pistte meydana gelen hasar nedeniyle üsteki tüm operasyonların durdurulduğu bildirildi. Yetkililer, olayla ilgili incelemenin devam ettiğini duyurdu.