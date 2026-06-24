ABD ordusu İran anlaşmasından sonra İsrail'deki uçaklarını geri çekmeye başladı

İsrail i24News kanalının haberine göre, ABD, Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda konuşlu yakıt ikmal uçaklarının sayısını azaltmaya başladı. Hamlenin havalimanında ek alan açmak ve artacak hava trafiğine hazırlık amacıyla yapıldığı belirtilirken, uçakların bölgedeki diğer üslere nakledildiği ifade edildi.

YAZ TRAFİĞİNE HAZIRLIK

Bu adımın yaz aylarında artacak hava trafiğine hazırlık olarak havalimanında ek alan açmak ve uçak kapasitesini artırma ihtiyacı doğrultusunda atıldığına işaret edilen haberde, şu ifadelere yer verildi:

"Ben Gurion Havalimanı'ndaki yakıt ikmal uçaklarını azaltma adımı, ABD'nin Orta Doğu'daki asker sayısını düşürme anlamına gelmiyor. ABD'ye ait yakıt ikmal uçakları, bölgedeki diğer bazı yerlere nakledildi."

Haberde, ABD'nin Tel Aviv'deki havalimanında azaltılan yakıt ikmal uçaklarının sayısına ilişkin bilgi verilmedi.

72 YAKIT İKMAL UÇAĞI

İsrail Ulaştırma Bakanı Miri Regev'e göre Washington yönetimi, Ben Gurion Havalimanı'nda 72 yakıt ikmal uçağı bulunduruyordu. İsrail Havalimanları Otoritesi Genel Direktörü Şaron Kedmi ise 16 Haziran'da, Ben Gurion Havalimanı'nda ABD'ye ait yakıt ikmal uçaklarının bulunması nedeniyle krizin sürdüğünü ve temmuz ayı için kesilen 100 bin yolcu biletinin iptal riskiyle karşı karşıya olduğuna dikkat çekmişti.

NE OLMUŞTU?

İsrail Havalimanları Otoritesi Genel Direktörü Şaron Kedmi, 16 Haziran'da yaptığı açıklamada, Ben Gurion Havalimanı'nda ABD'ye ait yakıt ikmal uçaklarının bulunması nedeniyle kriz yaşandığını ve temmuz ayı için kesilen 100 bin yolcu biletinin iptal riskiyle karşı karşıya olduğunu belirtmişti. İsrail Ulaştırma Bakanı Miri Regev ise havalimanında 72 ABD yakıt ikmal uçağı bulunduğunu açıklamıştı. Bu gelişmelerin ardından ABD'nin uçak sayısını azaltma kararı aldığı bildirildi.

(AA)