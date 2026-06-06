Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Dünya ABD ordusu Hürmüz Boğazı'nda 4 İran İHA'sını düşürdü

ABD ordusu Hürmüz Boğazı'nda 4 İran İHA'sını düşürdü

CENTCOM, "öz savunma" kapsamında Hürmüz Boğazı üzerindeki 4 İran İHA'sının düşürüldüğünü ve İran'a ait iki radar tesisinin vurulduğunu duyurdu.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
ABD ordusu Hürmüz Boğazı'nda 4 İran İHA'sını düşürdü

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD ordusunun Hürmüz Boğazı'nda deniz trafiğini tehdit eden 4 İran insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü ve İran'a ait kıyı radar tesislerini hedef aldığını duyurdu.

CENTCOM'un X hesabı üzerinden yapılan resmi açıklamaya göre, Hürmüz Boğazı üzerinde bölgesel deniz trafiği için acil bir tehdit oluşturduğu tespit edilen 4 İran İHA'sı ABD güçleri tarafından imha edildi.

İran'ın "ABD gemisini hedef aldık" iddiasına CENTCOM'dan yalanlamaİran'ın "ABD gemisini hedef aldık" iddiasına CENTCOM'dan yalanlama

RADAR TESİSLERİ HEDEF ALINDI

Açıklamada, hava araçlarının düşürülmesinin yanı sıra, olası yeni saldırılara karşı savunma önlemi olarak İran'ın kıyı gözetleme sistemlerinin de hedef alındığı bildirildi. Bu kapsamda, ABD ordusunun Goruk bölgesi ve Keşm Adası'nda yer alan İran kıyı gözetleme radar tesislerini vurduğu kaydedildi.

ABD, İran limanına doğru seyreden bir tankeri vurduABD, İran limanına doğru seyreden bir tankeri vurdu

"ÖZ SAVUNMA AMACIYLA TEYAKKUZDAYIZ"

Operasyonun gerekçesine dair detaylara yer verilen CENTCOM açıklamasında, bölgedeki durumun hassasiyetine vurgu yapılarak, "Amerikan güçleri, haksız İran saldırganlığına karşı öz savunma amacıyla teyakkuzda." ifadeleri kullanıldı. (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
ABD Hürmüz Boğazı
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro