ABD ordusu Hürmüz Boğazı'nda 4 İran İHA'sını düşürdü

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD ordusunun Hürmüz Boğazı'nda deniz trafiğini tehdit eden 4 İran insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü ve İran'a ait kıyı radar tesislerini hedef aldığını duyurdu.

CENTCOM'un X hesabı üzerinden yapılan resmi açıklamaya göre, Hürmüz Boğazı üzerinde bölgesel deniz trafiği için acil bir tehdit oluşturduğu tespit edilen 4 İran İHA'sı ABD güçleri tarafından imha edildi.

RADAR TESİSLERİ HEDEF ALINDI

Açıklamada, hava araçlarının düşürülmesinin yanı sıra, olası yeni saldırılara karşı savunma önlemi olarak İran'ın kıyı gözetleme sistemlerinin de hedef alındığı bildirildi. Bu kapsamda, ABD ordusunun Goruk bölgesi ve Keşm Adası'nda yer alan İran kıyı gözetleme radar tesislerini vurduğu kaydedildi.

"ÖZ SAVUNMA AMACIYLA TEYAKKUZDAYIZ"

Operasyonun gerekçesine dair detaylara yer verilen CENTCOM açıklamasında, bölgedeki durumun hassasiyetine vurgu yapılarak, "Amerikan güçleri, haksız İran saldırganlığına karşı öz savunma amacıyla teyakkuzda." ifadeleri kullanıldı. (AA)