ABD operasyonu genişletti! İran'a yeni hava saldırıları başladı

ABD ile İran arasındaki askeri gerilim tırmanmaya devam ediyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik yeni bir saldırı dalgası başlatıldığını duyurdu. Komutanlık tarafından yapılan açıklamada, operasyonların Türkiye saatiyle 13.00'te başladığı bildirildi.

HEDEF HÜRMÜZ BOĞAZI

CENTCOM'un sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırıların temel amacının İran güçlerinin Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilere yönelik saldırılarda kullandığı askeri kabiliyetleri daha da zayıflatmak olduğu ifade edildi. ABD yönetimi, operasyonların deniz ticaretinin güvenliğini sağlamaya yönelik askeri hedeflere odaklandığını belirtti.

Öte yandan ABD ile İran arasında karşılıklı saldırılar dördüncü gününe girerken, bölgedeki gerilim de giderek artıyor. Son operasyon, iki ülke arasındaki çatışmaların daha da genişleyebileceğine yönelik endişeleri artırdı.

TRUMP'IN AÇIKLAMALARI SONRASI GERGİNLİK ARTIYOR

Gerilimin yükselmesinden önce ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik sert açıklamalarda bulunmuştu. Fox News'e verdiği röportajda Tahran yönetimine müzakere çağrısı yapan Trump, görüşmelere dönülmemesi halinde İran'ın kritik altyapısının hedef alınacağını söylemişti.

Trump açıklamasında, "Gelecek hafta onlar için çok kötü olacak. Tüm enerji santrallerini vuracağız. Masaya geri dönüp müzakere etmezlerse tüm köprülerini havaya uçuracağız." ifadelerini kullanmıştı. CENTCOM'un son operasyonu, bu açıklamaların ardından sahada atılan yeni bir askeri adım olarak değerlendiriliyor.