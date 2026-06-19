ABD'den Hürmüz açıklaması: Abluka kaldırıldı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran’a yönelik deniz trafiği kısıtlamalarının kaldırıldığını açıkladı. Yapılan resmi açıklamada, ABD yönetiminin talimatı doğrultusunda İran limanları ve kıyı şeritlerini kapsayan deniz ablukasının tamamen sona erdirildiği bildirildi.

Açıklamaya göre, uzun süredir bölgede uygulanan ve gemi hareketlerini sınırlayan güvenlik odaklı önlemler kaldırıldı. Böylece İran’a giriş yapan ya da İran limanlarından ayrılan tüm gemilerin artık serbest şekilde seyrüsefer yapabileceği ifade edildi.

ABD DONANMASI BÖLGEDE KALACAK

CENTCOM, kararın ardından bölgede askeri varlığın tamamen çekilmediğini de vurguladı. ABD donanmasına ait unsurların, sürecin sahada uygulanışını izlemek ve olası ihlalleri takip etmek amacıyla bölgede kalmaya devam edeceği belirtildi.

Yetkililer, “ABD güçleri İran limanlarına yönelik hiçbir gemi trafiğini engellememektedir. Abluka ve kısıtlama faaliyetleri sonlandırılmıştır. Donanma unsurlarımız, anlaşma hükümlerinin eksiksiz uygulanıp uygulanmadığını gözlemlemeyi sürdürecektir” ifadelerine yer verdi. (DHA)