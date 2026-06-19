Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Dünya ABD'den Hürmüz açıklaması: Abluka kaldırıldı

ABD'den Hürmüz açıklaması: Abluka kaldırıldı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Başkan Donald Trump’ın talimatıyla İran’a yönelik deniz geçiş kısıtlamalarının kaldırıldığını duyurdu.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
ABD'den Hürmüz açıklaması: Abluka kaldırıldı
Son Güncelleme:

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran’a yönelik deniz trafiği kısıtlamalarının kaldırıldığını açıkladı. Yapılan resmi açıklamada, ABD yönetiminin talimatı doğrultusunda İran limanları ve kıyı şeritlerini kapsayan deniz ablukasının tamamen sona erdirildiği bildirildi.

Lübnan gerilimi masayı devirdi! İran'dan ABD'ye gözdağı geldi: Anlaşmayı ihlal etmeniz halinde...Lübnan gerilimi masayı devirdi! İran'dan ABD'ye gözdağı geldi: Anlaşmayı ihlal etmeniz halinde...

Açıklamaya göre, uzun süredir bölgede uygulanan ve gemi hareketlerini sınırlayan güvenlik odaklı önlemler kaldırıldı. Böylece İran’a giriş yapan ya da İran limanlarından ayrılan tüm gemilerin artık serbest şekilde seyrüsefer yapabileceği ifade edildi.

ABD DONANMASI BÖLGEDE KALACAK

ABD'den Hürmüz açıklaması: Abluka kaldırıldı - Resim : 2

CENTCOM, kararın ardından bölgede askeri varlığın tamamen çekilmediğini de vurguladı. ABD donanmasına ait unsurların, sürecin sahada uygulanışını izlemek ve olası ihlalleri takip etmek amacıyla bölgede kalmaya devam edeceği belirtildi.

Yetkililer, “ABD güçleri İran limanlarına yönelik hiçbir gemi trafiğini engellememektedir. Abluka ve kısıtlama faaliyetleri sonlandırılmıştır. Donanma unsurlarımız, anlaşma hükümlerinin eksiksiz uygulanıp uygulanmadığını gözlemlemeyi sürdürecektir” ifadelerine yer verdi. (DHA)

Kaynak: Halk TV Dış Haberler Servisi
İran ABD Hürmüz Boğazı
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro