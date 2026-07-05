ABD - İran müzakerelerinde kritik tarih belli oldu

İran ile ABD arasındaki müzakerelerin 11 Temmuz'da Pakistan'da yeniden başlaması bekleniyor.

Görüşmelerde, İran'a yönelik yaptırımların kaldırılması, dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması ve nükleer programla ilgili konuların ele alınacağı belirtildi.

İRAN HEYETİ CENAZE TÖRENLERİNİN ARDINDAN NETLEŞECEK

Suudi Arabistan merkezli Al Arabiya televizyonunun kaynaklarına dayandırdığı haberde, İran heyetinde yer alacak isimlerin, 28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in saldırılarında hayatını kaybettiği belirtilen eski İran lideri Ayetullah Ali Hamaney için düzenlenen ve 9 Temmuz'da sona erecek cenaze törenlerinin ardından netleşeceği öne sürüldü.

14 HAZİRAN'DAKİ MUTABAKAT SONRASI SÜREÇ

İran ile ABD arasında 14 Haziran'da varılan mutabakat kapsamında, tarafların İran'a yönelik yaptırımların kaldırılması, Hürmüz Boğazı'nın durumu ve nükleer mesele başta olmak üzere çeşitli konuları 60 gün boyunca müzakere etmesi öngörülüyordu.

Bu çerçevede, 21 Haziran'da İsviçre'de gerçekleştirilen görüşmelerin; İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürmesi, ABD'nin İran'ın dondurulmuş varlıklarını henüz serbest bırakmaması ve Hürmüz Boğazı'nın yönetimine ilişkin anlaşmazlıklar nedeniyle devam etmediği aktarılmıştı.

DOHA'DA AYRI AYRI TEMASLAR GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Taraflar arasında varılan mutabakata rağmen, Hürmüz Boğazı çevresinde yaşanan şiddetli askeri çatışmaların ardından İran ve ABD heyetlerinin, 1 Temmuz'da Doha'da Katarlı yetkililerle ayrı ayrı görüşmeler yapmıştı. (AA)