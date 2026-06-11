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ABD-İran çatışırken İsrail'de roket alarmı

İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, Lübnan'dan İsrail'in kuzey kesimindeki çeşitli yerleşim bölgelerine yönelik roket atışları tespit edildi. Saldırıların ardından İsrail'in kuzeyinde alarm verildi.

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ABD-İran çatışırken İsrail'de roket alarmı

İsrail ordusu, Lübnan'dan ülkenin kuzeyindeki bazı yerleşim birimlerine roket atıldığını bildirdi. İsrail İç Cephe Komutanlığı, Yukarı Celile bölgesindeki bazı yerleşimlerde sirenlerin devreye girdiğini duyurdu. Ordu ayrıca, Lübnan'ın güneyinde faaliyet gösteren birliklerinin bulunduğu bölge yakınlarına iki roketin düştüğünü açıkladı.

LÜBNAN'DAN KUZEY İSRAİL'E ROKET ATIŞLARI

Ordudan yapılan açıklamada, Lübnan'dan İsrail'in kuzey kesimindeki çeşitli yerleşim bölgelerine yönelik roket atışları tespit edildiği belirtildi. İsrail İç Cephe Komutanlığı da Yukarı Celile bölgesindeki bazı yerleşimlerde sirenlerin devreye girdiğini duyurdu.

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ORDU İKİ ROKETİN DÜŞTÜĞÜNÜ AÇIKLADI

İsrail ordusu ayrıca, Lübnan'ın güneyinde faaliyet gösteren birliklerinin bulunduğu bölge yakınlarına iki roketin düştüğünü, olay nedeniyle kuzeydeki bazı bölgelerde alarm verildiğini açıkladı. Roketlerin isabet ettiği bölgelerde can veya mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

(AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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