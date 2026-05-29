ABD-İran ateşkesi 60 gün uzattı iddiası

ABD basınında yer alan habere göre Washington'dan bir yetkili, İran ile yürütülen müzakerelerde ateşkesin uzatılması ve nükleer program konusunda görüşmelerin başlatılmasına yönelik geçici bir mutabakata varıldığını belirtti. Konuya ilişkin bilgi sahibi olan ve isminin gizli kalması kaydıyla konuşan yetkili, varılan mutabakat metninin 60 günlük bir süreyi kapsadığını ve ateşkesin bu süre boyunca uzatılmasını öngördüğünü aktardı.

ANLAŞMANIN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ İÇİN TRUMP'IN ONAYI BEKLENİYOR

Yetkili, söz konusu geçici anlaşmanın henüz nihai olmadığını ve ABD Başkanı Donald Trump'ın mutabakat metnine onay vermesi gerektiğini vurguladı. Anlaşmanın imzalanması durumunda, İran'ın nükleer programına ilişkin müzakerelerin de başlatılması planlanıyor.

HAZİNE BAKANLIĞI'NDAN İRAN PETROL SATIŞLARINA YENİ YAPTIRIMLAR

Geçici anlaşma haberinin geldiği aynı gün, ABD Hazine Bakanlığı İran'ın askeri petrol satışlarına yönelik yeni yaptırımlar uyguladığını duyurdu. Yaptırımlar, İran silahlı kuvvetlerinin petrol satış kolu olan ve milyonlarca varil ham petrolün Çin'e sevkiyatını kolaylaştıran Sepehr Energy Jahan'ı hedef alıyor.

Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İran ordusunun bu satışlardan elde ettiği geliri "bir dizi ön şirket aracılığıyla" sağladığı ve bu paranın askeri kapasitesini yeniden inşa etmek ve komşularına tehdit oluşturmak için kullanıldığı iddia edildi.

BESSENT: BASKIYI ARTIRMAYA DEVAM EDECEĞİZ

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, yaptırımlara ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Hazine Bakanlığı, İran rejimini ve ordusunu Ortadoğu'daki ABD müttefiklerine ve ortaklarına tehdit oluşturmak için ihtiyaç duyduğu mali kaynaklardan mahrum bırakmak amacıyla İran petrol satışlarına yönelik baskıyı artırmaya devam edecektir."

Yetkililer, yaptırımların Trump yönetiminin İran'ı taleplerine boyun eğdirmeye yönelik geniş çaplı ekonomik baskı kampanyasının bir parçası olduğunu belirtirken, hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat yönetimlerin onlarca yıldır İran'a sayısız yaptırım uyguladığı ancak sonuç alınamadığı hatırlatıldı.