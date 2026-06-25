ABD-İran arasında açıklama gerilimi: Tahran'dan Washington'a uyarı

İran Dışişleri Bakanlığı ve Müzakere Heyeti Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD’li yetkililerin İran’a yönelik açıklamalarının ardından sosyal medya hesabından bir uyarı yayımladı. Bekayi, ABD yönetiminin mutabakat zaptı ile çelişen açıklamalardan kaçınması gerektiğini vurguladı.

BEKAYİ'DEN ABD'Lİ YETKİLİLERE UYARI

Bekayi, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"ABD yönetimi mutabakat zaptı ile çelişen yorumlardan kaçınılması gerektiğini dikkate almalı."

Sözcü, ABD’lilerin mutabakat zaptı ile ilgili yaptığı çelişkili açıklamaların İranlıların ABD konusundaki kuşkularını azaltmak yerine, ABD’lilerin yükümlülüklerini yerine getirmeme konusundaki geçmiş tecrübeleri hatırlatacağını söyledi. Bekayi, ülkesinin iyi niyetle müzakerelere girdiğini vurgulayarak, ABD yönetiminin İran halkına karşı davranışlarında hiçbir zaman samimiyet göstermediğini kaydetti.

RUBİO'DAN DA TAHRAN'A UYARI

Kuveyt'te bulunan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, gündeme ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamalarda, Tahran'ın müzakerelerde vereceği taahhütlere uyması gerektiğini belirtti. Rubio, yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptırımlar gibi çeşitli seçeneklere sahip olduğunu aktardı.

(AA)