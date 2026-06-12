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ABD-İran anlaşmasının detayları ortaya çıktı

ABD ile İran arasında varıldığı iddia edilen anlaşmaya ilişkin maddeler ortaya çıktı. Suudi basını kaynaklara dayandırdığı haberde olası bir anlaşmanın kapsamına dair detayları paylaştı.

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ABD-İran anlaşmasının detayları ortaya çıktı
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Suudi Arabistan'ın El-Hadet kanalı, kaynaklara dayandırdığı haberinde, ABD ile İran arasında 60 günlük ateşkes ve Hürmüz Boğazı'nın açılmasını öngören bir anlaşma taslağı olduğunu iddia etti. Anlaşmanın, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımları hafifletmesini ve ablukayı kaldırmasını da içerdiği belirtildi.

ANLAŞMA TASLAĞININ DETAYLARI

El-Hadet'in haberine göre, ABD ile İran arasında şekillenmesi beklenen anlaşma taslağı şu maddeleri içeriyor:

60 günlük ateşkes süresi boyunca kalıcı bir siyasi çözüme ulaşılacak.

Hürmüz Boğazı açılacak ve askeri operasyonlar sona erecek.

ABD, İran'a yönelik yaptırımları hafifletecek ve ablukayı kaldıracak.

Nükleer konulardaki görüşmeler, uranyum zenginleştirme, doğrulama ve denetim mekanizmaları ile gelecekteki kısıtlamaları kapsayacak.

Kapsamlı bir anlaşmaya varılana kadar nihai taahhütler yürürlüğe girmeyecek.

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LÜBNAN VE BÖLGESEL GÜVENLİK DİYALOĞU

Haberde ayrıca, anlaşma sonrasında Lübnan ve bölgesel güvenlik konularında diyaloğun devam edeceği belirtildi. Washington'ın müzakere süreci boyunca ek ekonomik önlemleri değerlendireceği ve seçilmiş belirli İran varlıklarına aşamalı erişim sağlayacağı iddia edildi. El-Hadet kanalı, bu iddiaları kaynaklara dayandırarak aktardı.

Kaynak: Halk TV Dış Haberler Servisi
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