ABD Irak’tan tamamen çekildi! Bağdat’ta “Egemenlik Bayramı” ilan edildi

ABD ordusunun Irak’taki askeri varlığı, son birliklerin de ülkeden ayrılmasıyla sona erdi. Iraklı bir hükümet yetkilisinin Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklamaya göre, ABD'ye ait muharip birlikler ile lojistik destek unsurları Irak'tan ayrıldı. Washington yönetiminden ise çekilmenin tamamlandığına ilişkin henüz resmî bir açıklama yapılmadı.

ÜLKEDE 2 BİN 500 ABD ASKERİ BULUNUYORDU

Çekilme, Bağdat ile Washington arasında 2024 yılında varılan anlaşmanın takvimi doğrultusunda gerçekleşti. ABD'nin Irak'taki askeri misyonunun 30 Eylül'de tamamlanması planlanmıştı. ABD'li ve Iraklı yetkililer de son haftalarda birliklerin bu tarihe kadar ülkeden çıkarılacağını doğrulamıştı.

Pentagon verilerine göre son yıllarda Irak'ta yaklaşık 2 bin 500 ABD askeri bulunuyordu. Çekilmenin hemen öncesinde Amerikan askerlerinin Erbil'de, Bağdat Havalimanı çevresindeki bir askeri tesiste ve başkentte hükümet kurumlarının bulunduğu Yeşil Bölge'de konuşlandığı bildiriliyordu.

2003'TE BAŞLAYAN ASKERİ VARLIK SONA ERDİ

ABD'nin Irak'taki askeri varlığının kökeni 2003 yılına uzanıyordu. Washington öncülüğündeki koalisyon, uluslararası kamuoyundaki yoğun tepkilere rağmen Irak'ı işgal etmiş, dönemin Devlet Başkanı Saddam Hüseyin yönetimini devirmişti.

ABD birlikleri 2011'de Irak'tan çekilmişti. Ancak IŞİD'in 2014'te Irak'ta geniş bir alanı ele geçirmesinin ardından Bağdat yönetiminin talebiyle Amerikan askerleri yeniden ülkeye dönmüştü.

ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon aynı yıl Irak ve Suriye'de IŞİD'e karşı operasyon başlatmıştı. Irak'ta örgütün toprak hakimiyetinin 2017'de, Suriye'deki askeri kontrolünün ise 2019'da sona erdiği açıklanmıştı.

İRAN SAVAŞI SIRASINDA GERİLİM TIRMANDI

ABD'nin Irak'tan ayrıldığı dönem, bölgedeki güvenlik dengelerinin de son derece hassas olduğu bir sürece denk geldi.

İran savaşı sırasında Irak topraklarından ABD tesislerine ve askerlerine yönelik çok sayıda saldırı düzenlendi. İran tarafından gerçekleştirilen saldırılarda Irak'taki Amerikan hedeflerinin yanı sıra Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ndeki Kürt güçleri de hedef alındı.

Bunun yanı sıra İran'a yakın Iraklı milis grupları da son aylarda Amerikan üslerine yönelik roket saldırıları gerçekleştirdi. Washington ile Tahran arasında Irak sahasında yaşanan bu gerilimler, geçmişte de iki ülkeyi doğrudan çatışma noktasına getirmişti.

ABD'nin tamamen çekilmesiyle birlikte özellikle İran'la bağlantılı grupların bundan sonraki konumu Irak'ın güvenlik politikalarının en önemli başlıklarından biri haline geldi. Çekilmenin ardından İran destekli milislerin silah bırakma konusunda direnç gösterdiği aktarıldı.

MİLİSLERİN SİLAH BIRAKMASI 2027'YE KALDI

Bağdat yönetimi, daha önce ABD askerlerinin çekilmesiyle eş zamanlı olarak ülkedeki silahlı grupların silahlarını devlete teslim etmesini ve güvenlik mekanizmasına entegre edilmesini hedefliyordu.

Ancak bu planın takvimi değişti. Başbakan Ali el-Zeydi, silahsızlanma sürecinin aşamalı biçimde yürütüleceğini ve nihai hedefin 30 Haziran 2027 olduğunu açıkladı. Plana göre ilk aşamada silahlı grupların saldırıları durdurması, ardından silahların devlet kontrolüne geçirilmesi öngörülüyor.

İran destekli bazı güçlü milis gruplarının ise silah bırakma konusunda isteksiz olduğu bildirildi. Reuters da eylül ayındaki değerlendirmesinde Zeydi'nin bu grupları silahsızlandırma girişiminin ciddi dirençle karşılaştığını aktarmıştı.

BAĞDAT'TA "EGEMENLİK BAYRAMI"

Irak hükümeti ise ABD askerlerinin tamamen ayrılmasını ülkenin egemenliği açısından sembolik bir dönüm noktası olarak görüyor.

Başbakan Zeydi, daha önce 1 Ekim'i Irak'ın yabancı askeri varlıktan arınacağı yeni bir dönem olarak tanımlamıştı. 30 Eylül'ün ardından ülkede dört günlük resmî tatil uygulanması ve çekilmenin “Egemenlik Bayramı” olarak kutlanması planlanıyor.

Böylece 2003'te işgalle başlayan, 2011'de sona erdikten sonra IŞİD tehdidi nedeniyle 2014'te yeniden başlayan ABD askeri varlığı, yaklaşık 23 yılın ardından Irak'ta kapanmış olacak.