ABD Hürmüz'de yeni dönemi başlattı! İlk kez o silahlar sahaya indi

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Hürmüz Boğazı'nda yürütülen son askeri operasyonlarda yeni nesil insansız sistemleri ilk kez aktif olarak kullandığını duyurdu. Açıklamaya göre operasyonlarda savaş uçakları ve donanma unsurlarının yanı sıra tek yönlü taarruz amacıyla geliştirilen hava dronları ile denizüstü insansız araçları (İDA) görev yaptı. Böylece ABD, Hürmüz'deki faaliyetlerinde deniz tabanlı kamikaze insansız sistemleri ilk kez sahaya sürmüş oldu.

CENTCOM'un kamuoyuyla paylaştığı bilgilere göre, operasyona katılan insansız hava araçlarının ve denizüstü araçlarının modeli ile kullanılan platform sayısı açıklanmadı. Ancak komutanlık, söz konusu sistemlerin operasyonun önemli unsurlarından biri olduğunu vurguladı.

HAVA DRONLARI DAHA ÖNCE DE KULLANILMIŞTI

ABD'nin tek yönlü taarruz amaçlı hava araçları ise bölgede ilk kez kullanılmadı. CENTCOM, çatışmaların önceki aşamalarında İran'ın Ukrayna savaşında yaygın olarak kullandığı Şahid-136 kamikaze İHA'larından esinlenerek geliştirilen LUCAS (Low-Cost Uncrewed Combat Attack System - Düşük Maliyetli İnsansız Muharebe Taarruz Sistemi) platformunu konuşlandırmıştı.

Komutanlık, o dönemde yaptığı paylaşımda LUCAS'ın İran'ın Şahid tipi insansız hava araçlarına ABD tarafından geliştirilen düşük maliyetli bir karşılık olduğunu ifade etmişti. Sistemin, maliyet etkinliği ve tek yönlü saldırı kabiliyetiyle öne çıktığı belirtilmişti.

GÖZLER YENİ DENİZÜSTÜ ARAÇLARDA

ABD'nin denizüstü insansız araçlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan ABD Pasifik Komutanlığı Ortak İstihbarat Merkezi'nin eski Direktörü Carl Schuster, Washington yönetiminin farklı İDA konseptleri üzerinde çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Schuster'e göre özellikle filo sınıfındaki insansız deniz araçları, tek yönlü saldırılar için en uygun platformlar arasında yer alıyor. İlk tasarımlarında mayın karşı tedbirleri ve denizaltı savunma harbi görevleri için geliştirilen bu araçların, yapılan uyarlamalarla "intihar saldırısı" konseptinde kullanılabilecek hale getirildiğini belirten Schuster, araçların saatte 40 mili aşan hıza ulaşabildiğini ifade etti.

MALİYETİ YÜKSEK AMA...

Schuster ayrıca hem LUCAS hava dronlarının hem de yeni nesil denizüstü insansız araçlarının ABD Donanması envanterindeki Littoral Combat Ship (LCS) sınıfı kıyı muharebe gemilerinden fırlatılabilecek şekilde tasarlandığını söyledi.

Uzman isim, her bir denizüstü insansız aracın maliyetinin 2 milyon doların üzerinde olduğunu ancak yüksek hızları ve düşük görünürlükleri nedeniyle etkisiz hale getirilmelerinin oldukça güç olduğunu dile getirdi.