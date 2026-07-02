ABD helikopteri suya indi: 1 kişi kayıp

ABD Deniz Kuvvetleri Merkez Komutanlığı 5. Filosu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Arap Denizi'nde bir ABD helikopterinin acil durum su inişi yaptığını duyurdu. Açıklamaya göre, USS George H.W. Bush (CVN 77) uçak gemisinde görevli MH-60S Sea Hawk helikopteri, uçuş ekibi tarafından Arap Denizi'ne iniş gerçekleştirdi.

ACİL DURUM SU İNİŞİ

Açıklamada, söz konusu acil durumun düşmanca bir eylemden kaynaklandığına dair herhangi bir bulguya rastlanmadığı belirtildi. Olayın ardından başlatılan kurtarma çalışmalarında, mürettebattan üç kişi kurtarılarak uçak gemisine alındı. Kurtarılan personelin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Bölgedeki ABD donanması ekipleri, halen kayıp olan bir kişiyi bulmak için arama çalışmalarını sürdürüyor. Olayın kesin nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. Yetkililer, gelişmelerin yakından takip edildiğini ve arama çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

(AA)