ABD helikopteri Hürmüz yakınlarında düştü! Körfez'de tansiyon yükseliyor

ABD ordusuna ait AH-64 Apache tipi saldırı helikopterinin Hürmüz Boğazı yakınlarında düşmesi bölgede yeni bir gerilim tartışmasını beraberinde getirdi. Amerikan basınında yer alan haberlere göre, olay sırasında helikopterde bulunan iki pilot kazadan sağ kurtarıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

The New York Times'ın ismi açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı habere göre, helikopterin düşüş nedeni henüz kesin olarak belirlenemedi. İlk değerlendirmelerde, hava aracının İran tarafından açılan ateş sonucu mu yoksa teknik bir arıza nedeniyle mi düştüğünün netleşmediği belirtildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

ABD askeri makamları olayın tüm yönleriyle araştırılması için soruşturma başlatırken, bölgedeki güvenlik hareketliliği de yakından takip edilmeye başlandı. Hürmüz Boğazı, küresel petrol ve doğal gaz taşımacılığının önemli bir bölümünün geçtiği stratejik konumuyla uluslararası kamuoyunun dikkatini çekiyor.

Kaza sonrası ilk açıklama ABD Başkanı Donald Trump'tan geldi. New York'ta oynanan NBA Finali karşılaşmasını izledikten sonra John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, pilotların durumuna ilişkin "Pilotlar iyi. Kimse yaralanmadı. Yarın bir rapor yayımlayacağız" ifadelerini kullandı.

Yetkililerin hazırlayacağı raporun ardından helikopterin düşmesine yol açan nedenin netlik kazanması beklenirken, olayın ABD-İran hattındaki hassas dengeleri nasıl etkileyeceği de merak konusu oldu.