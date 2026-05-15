ABD Dışişleri Bakanlığı: İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün uzatıldı

Son Dakika haberi... ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkesin 45 gün daha uzatıldığını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tommy Pigott, İsrail ile Lübnan arasında sağlanan ateşkesin 45 gün süreyle uzatılacağını bildirdi.

Pigott yaptığı açıklamada, "Amerika Birleşik Devletleri 14 ve 15 Mayıs'ta, İsrail ve Lübnan arasında iki gün süren son derece verimli görüşmelere ev sahipliği yaptı. 16 Nisan'daki çatışmaların durması 45 gün daha uzatılacak ki bu, daha fazla ilerleme sağlanmasına olanak tanısın." ifadelerini kullandı.

MÜZAKERELER 2 HAZİRAN'DA YENİDEN BAŞLAYACAK

Pigott 2 ve 3 Haziran tarihinde, müzakerelerin siyasi ayağının yeniden toplanacağını, 29 Mayıs'ta ise Pentagon'da her iki ülkeden askeri heyetlerin katılımıyla bir müzakerelerin güvenlik ayağının da başlatılacağını söyledi.

GERÇEK BİR GÜVENLİĞİN SAĞLANMASINI UMUYORUZ

Pigott ayrıca, "Bu görüşmelerin iki ülke arasında kalıcı barışı ilerleteceğini, birbirlerinin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün tam tanınmasını sağlayacağını ve ortak sınırları boyunca gerçek bir güvenliğin sağlanmasını umuyoruz." dedi.

