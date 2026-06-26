ABD bu gizemli hastalığı konuşuyor: Zombi sincap kabusu büyüyor

ABD'nin birçok eyaletinde arka bahçelerde vücutları siğil benzeri tümörlerle kaplı, tüyleri dökülmüş gri sincaplar görülmeye başladı. Uzmanlar, 'zombi sincap' olarak adlandırılan bu görüntünün leporipoxvirus kaynaklı bir cilt hastalığından kaynaklandığını ve insanlara bulaşmadığını belirtiyor.

Florida, Kuzey Carolina, Michigan, Ohio ve Maine başta olmak üzere ABD'nin pek çok eyaletinde vatandaşlar arka bahçelerinde ürkütücü bir manzarayla karşılaşıyor. Gri sincapların vücutları akıntılı siğil benzeri tümörlerle kaplanırken tüyleri de dökülüyor. Sosyal medyada "zombi sincap" olarak adlandırılan bu hayvanların görüntüleri hızla yayıldı.

9 Haziran'da sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar büyük ilgi gördü. Bir kullanıcı, "Son zamanlarda sincaplara ne oluyor?! Böyle görünen üçüncü sincap bu ve dürüst olmak gerekirse beni gerçekten korkutuyor" diye yazdı.

VİRÜS KUŞ YEMLİKLERİNDE YAYILIYOR

Uzmanlar, sincaplardaki bu korkunç görüntünün "sincap fibromatozisi" adlı bir cilt hastalığından kaynaklandığını açıklıyor. Hastalığa leporipoxvirus adlı bir virüs neden oluyor. Virüs, sincapların birbirleriyle doğrudan teması ya da kuş yemlikleri gibi ortak alanlarda enfekte hayvanların bıraktığı salya ve sıvılar yoluyla bulaşıyor.

Maine İç Su Balıkçılığı ve Yaban Hayatı Departmanı'ndan Shevenell Webb, "Bu durum tıpkı insanların yoğun olarak bir arada bulunmasına benziyor. Eğer biri hastaysa ve bu kolay yayılan bir şeyse, diğerleri de bunu kapacaktır" diyor.

Vakaların özellikle kuş yemliklerinin bulunduğu bahçelerde yoğunlaşması da bu açıklamayı doğruluyor. Enfekte sincaplar yemliklerde yenmemiş besinlerin üzerinde salya bırakıyor, sağlıklı sincaplar da aynı yemlikleri kullanarak virüsü kapıyor.

İNSANLARA BULAŞMIYOR

Görüntüler ürkütücü olsa da uzmanlar virüsün insanlara, evcil hayvanlara ve kuşlara herhangi bir tehdit oluşturmadığını vurguluyor. Hastalık genellikle 4 ila 8 hafta içinde kendiliğinden iyileşiyor. Ancak çok şiddetli vakalarda tümörler iç organlara yayılarak sincabın ölümüne yol açabiliyor.

İNGİLTERE'DEKİ 'SİNCAP ÇİÇEĞİ' İLE KARIŞTIRILIYOR

ABD'de görülen sincap fibromatozisi, Birleşik Krallık'ta daha yaygın olan "sincap çiçeği" (squirrelpox) hastalığıyla sıkça karıştırılıyor. İki hastalık birbirinden farklı olsa da benzer belirtiler gösteriyor. Ancak sincap çiçeği özellikle kızıl sincaplar için ölümcül olabiliyor.

ABD'de Ağustos 2025'te Maine ve Kanada genelinde virüslü sincap görülme oranlarında büyük bir artış yaşanmıştı. Bu yaz döneminde vakaların yeniden yükselişe geçmesi uzmanların dikkatini çekiyor.