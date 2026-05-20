ABD bir kez daha alevlere teslim! 14 bin dönüm kül oldu

ABD’nin Kaliforniya eyaleti, bir kez daha geniş çaplı bir orman yangınıyla karşı karşıya kaldı. Geçtiğimiz yıl büyük yangınlarla sarsılan bölge, bu kez Santa Rosa Adası’nda başlayan alevlerle gündemde.

15 Mayıs Cuma günü saat 16.20 sıralarında, Channel Adaları Ulusal Parkı içinde yükselen dumanlar kısa sürede geniş bir alana yayıldı. İlk belirlemelere göre yangın, etkili rüzgârların da katkısıyla kontrolsüz şekilde büyüyerek adanın önemli bir bölümünü etkisi altına aldı.

KONTROL ALTINA ALINAMADI

Yetkililer, yangının şu ana kadar yaklaşık 14 bin 600 dönümden fazla alanı yok ettiğini açıkladı. Alevlerin özellikle kurak bitki örtüsü ve rüzgârın yön değiştirmesi nedeniyle hızla yayıldığı belirtildi.

İtfaiye ekipleri ve acil müdahale birimleri bölgeye sevk edilirken, yangının henüz kontrol altına alınamadığı bildirildi. Çalışmaların yoğun şekilde sürdüğü, ancak zorlu hava koşullarının müdahaleyi güçleştirdiği ifade edildi.

Yangının çıkış nedeni ise henüz netlik kazanmadı. Yetkililer, olayın nasıl başladığına ilişkin kapsamlı bir inceleme başlattı. Bölgedeki yangın tehdidinin devam ettiği ve yeni alevlenmelerin yaşanabileceği uyarısı yapıldı.