ABD Başkanı Hürmüz Boğazı'nı bir kez daha "Trump Boğazı" olarak paylaştı

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformundan körfez bölgesinin haritasını paylaşarak daire içine alınmış Hürmüz Boğazı alanını "Trump Boğazı" olarak nitelendirdi. Trump, 2 Eylül'deki bir paylaşımında da Hürmüz Boğazı'nın ABD kontrolü altında olduğunu savunarak adını "Trump Boğazı" olarak değiştirmeyi önerebileceğini belirtmişti. ABD Başkanı daha önceki bazı açıklamalarında da Hürmüz Boğazı'nın Amerikan donanmasının kontrolü altında olduğunu ve buranın "ABD toprağı" sayılabileceğini iddia etmişti.

TRUMP'TAN "TRUMP BOĞAZI" PAYLAŞIMI

Trump, sosyal medya hesabından körfez bölgesinin haritasını paylaştı. Paylaşımında Hürmüz Boğazı'nı daire içine alarak "Trump Boğazı" ifadesini kullandı. Bu paylaşım, Trump'ın boğazın adını değiştirmeye yönelik önerisini yinelediği şeklinde yorumlandı.

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Trump, 2 Eylül'de sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda Hürmüz Boğazı'nın ABD kontrolü altında olduğunu savunarak adını "Trump Boğazı" olarak değiştirmeyi önerebileceğini belirtmişti. ABD Başkanı daha önceki bazı açıklamalarında da Hürmüz Boğazı'nın Amerikan donanmasının kontrolü altında olduğunu ve buranın "ABD toprağı" sayılabileceğini iddia etmişti. Trump'ın bu açıklamaları, boğazın stratejik önemine ilişkin tartışmaları beraberinde getirmişti.

AA